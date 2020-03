Ligue 2 : A quoi vous attendre pour le reste de la saison ?

Après quelques mois de préparation des différents clubs engagés, la Ligue 2 a repris ses droits le vendredi 26 août. Après 24 journées, elle a vu la confirmation de la bonne forme de certains grands clubs et anciens pensionnaires de la Ligue 1 comme Lorient et à plusieurs surprises. Si d’autres grands clubs historiques se battront jusqu’au bout pour assurer leur maintien, à l’image de Le Mans, la ligue 2 pourrait nous livrer une fin de saison si palpitante, qu’on en oublierait presque le bonheur d’être dans un casino bonus sans dépôt immédiat. Un privilège devenu rare dans l’univers des casinos en ligne, mais certainement pas en Ligue 2. Que ce soit pour obtenir une place qualificative pour la remontée en Ligue 1 ou pour le maintien, les objectifs de chaque club pourrait nous offrir des matchs intéressants. Découvrez notre analyse complète sur la question.

Lorient et Lens, la course au sacre engagée



Porté par un ambitieux coach, l’équipe de Lorient pourrait être sacré l’équipe championne de cette saison 2019-2O2O si elle continue sur la même lancée. Marquée par sa défaite lors des barrages et le départ de plusieurs joueurs, Lorient a intelligemment recruté derrière, confirmant son dynamisme et son statut de favori. Cette équipe compte actuellement 51 points, soit 4 points de plus que le dauphin Lens qui compte 47 points. L’équipe de Lens était déjà tout proche de la remontée la saison dernière. Vous pouvez donc assister à une course au titre passionnante entre Lorient et Lens qui sont tombés dans les barrages et qui ont à cœur de mieux faire cette saison. D’ailleurs, une rencontre palpitante se profile à l’horizon entre les deux formations le 03 mars 2020 dans le cadre de 31ème journée. Si la Ligue 1 manque de suspens avec le PSG qui écrase tout, vous pouvez donc profiter de ces rencontres de la Ligue 2 dont le suspense est encore entier.

Ces équipes qui peuvent encore viser le podium

Troyes est l’un des habitués de la Ligue 2.

Cette saison, l’équipe fait mieux et pourrait se révéler comme un véritable outsider. Actuellement 5ème avec 41 points et à 5 longueurs de Lens le 2ème, cet ancien pensionnaire de la Ligue 1 peut viser le haut du classement. Il devra se méfier de l’Ajaccio et du Clermont, respectivement 3ème et 4ème au classement. Avec un budget moyen, ces deux clubs réalisent sans nul doute une bonne saison. La confrontation de ce samedi entre Lorient et Clermont à la 25ème journée ou en encore celle qui va opposer Clermont et Ajaccio à la 33ème journée peuvent être déterminantes pour la suite de cette saison. De très beaux chocs en perspectives donc. Guingamp, descendu en Ligue 2 cette saison et qui occupe la 7ème place avec 35 points après 24 journées, peut compter sur le faux pas de certains clubs pour espérer remonter au classement.



Ces équipes qui vont jouer le maintien



Plusieurs équipes vont clairement se battre jusqu’au bout pour assurer le maintien. Si l’équipe d’Orléans, dernier au classement, voit ses chances de maintien s’éloigner match après match, les équipes comme Rodez, Chambly, Châteauroux, Niort, Le Mans et Paris FC vont se livrer une bataille pour leur survie dans l’élite du football français.



Tino Kadewere, la surprise de l’année ?



Evoluant au sein du Havre, Tino Kadewere connaît l’une de ses meilleures saisons. Il s’est révélé comme un élément important dans cette équipe qui occupe la 6ème place. Il est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 18 buts. Sa ration est 0,82 but/ match. Avec une telle performance, on peut l’imaginer finir meilleur buteur au terme de la saison. Mais il devra rester constant et faire attention à Adrian Grbic du Clermont qui pointe à la deuxième place avec 16 buts. Yoane Wissa complète le podium avec 15 buts. On pourrait assister à une compétition à distance entre ces 3 joueurs.