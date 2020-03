Princesse Pestouille et Jolicoeur le dragon, aux Éditions Lito

« Princesse Pestouille et Jolicoeur le dragon » est un album d’apprentissage à retrouver aux Éditions Lito. Dans la collection « Moi, je lis ! », Orianne Lallemand et Laurent Richard captent l’attention des jeunes lecteurs au travers de l’amitié de deux personnages très attachants.

En voilà une jolie collection !

Nous avons été ravis de découvrir les aventures de Pestouille et Jolicoeur, ces deux amis que pourtant tout oppose. Les enfants, dès 7 ans, vont pouvoir s’entraîner à lire autour de ces aventures. En plus d’être amusante, la narration est agréable, avec l’utilisation d’un vocabulaire simple, idéal pour les lecteurs débutants.

Ici, Pestouille a perdu son ami Jolicoeur au sein de la forêt du Royaume Beauséjour. Voyant qu’il ne revient pas, elle décide de le chercher elle-même. Pour ce faire, elle fait appel à sa marraine-fée, seule façon pour elle de quitter le Royaume.

Elle lui demande de la transformer en canari pour voler jusqu’à son ami, en passant inaperçu. Alors qu’elle vole au-dessus de la forêt, une bourrasque de vent la fait atterrir jusqu’au pays des dragons. C’est alors qu’elle fait la rencontre de la maman de Jolicoeur, une dragonne absolument magnifique. Elle apprend que Jolicoeur est prisonnier du magicien Tropfort. Elle finit par aller à sa rencontre pour l’arracher de ses griffes. Mission réussie pour les deux amis qui finissent par se retrouver.

« Princesse Pestouille et Jolicoeur le dragon » est le tome 5 de cette belle collection. Il est joliment illustré. Les dessins sont très sympas, la princesse est adorable et le dragon fait tout sauf peur. L’humour est bien présent, notamment dans les petites bulles qui accompagnent les illustrations. Sans oublier la présence d’un lexique et d’un jeu à la fin de l’histoire. Il s’agit d’un questionnaire assez bref qui permet de voir si le lecteur a retenu l’essentiel.