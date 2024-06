Mardival – Ed. Glénat

Mardival est un roman graphique de Yann Cozic, paru fin avril 2024, aux éditions Glénat. Une bande dessinée qui présente une aventure à l’ambiance médiévale, autour d’une jeune fille solitaire, qui va subir une malédiction, et être mise à la porte…

Une enfant explique à d’autres enfants, la légende d’Albinus de Mardival, qui est représentée sur une grande tapisserie. Elle présente Albinus de Mardival qui est en train de taper le vilain sorcier, pour ensuite libérer la grosse bête prisonnière. En remerciement, la bête jure de protéger Albinus pour toujours. Ensemble, le comte et la bête sont invincibles. Ils peuvent vaincre des armées entières et conquièrent donc ce beau château. Lorsqu’Albinus est mort, la bête a disparu également. Mais il est dit qu’elle est cachée dans l’ombre, et veille sur le corps d’Albinus. Et qu’elle mangerait les enfants qui disent des gros mots ! La jeune fille pousse un terrible cri, pour faire peur à ses camarades. Enfin, elle court après, pour les terroriser. Alors qu’elle est sur le point d’attraper un petit garçon terrifié, Moira s’interpose. Elle lui demande de le laisser tranquille, car elle lui fait trop peur !

Moira est rapidement reprise par sa maman, servante au château. La jeune fille aide sa maman malade. On ne sait rien sur le papa, qui aurait disparu… Quelques années plus tard, Moira est orpheline, elle aide, comme elle peut, dans les cuisines du château. Elle est servante à son tour, et prépare le banquet du soir, qui accueille une cérémonie en l’honneur de l’illustre ancêtre le comte Albinus de Mardival. Mais un accident va se produire et Moira va être victime d’une malédiction. Elle est rejetée par tous et doit quitter le château. Sur sa route, elle va croiser un déserteur… Une rencontre, qui va mener les deux personnages vers une même route. Ainsi, la bande dessinée présente un récit surprenant, plutôt bien mené, entre aventure, trahison, révélations, course-poursuite, combats… L’album se lit assez facilement, présentant deux personnages attachants et courageux. Le dessin reste simple, mais dynamique et plaisant.

Mardival est un roman graphique plaisant et curieux, des éditions Glénat. Une belle aventure médiévale, qui entremêle légende, créature fantastique, malédiction, trahison, rencontre, secret, entraide, amitié, révélation, pardon, fourberie…