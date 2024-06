Jolies berceuses de mes 2 ans – Ed. Gründ

De jolies berceuses pour endormir bébé, à travers deux ouvrages adaptés, pour les 1 an et les 2 ans, sont parus aux éditions Gründ, en avril 2024. Des livres sonores pleins de tendresse, pour des recueils uniques et bienveillants, pour éveiller les petits, et les inviter à s’endormir.

La première double page présente une belle et grande illustration, avec une première berceuse. Il s’agit d’Au clair de la lune, à retrouver par écrit et en actionnant la puce sonore. Les enfants y retrouvent la lune qui brille, Pierrot, un petit singe, avec sa chandelle et un hibou qui arrive avec une lettre. La deuxième double page présente la berceuse cosaque, une tendre musique et un doux chant, pour qu’au soir tombant, bébé ferme ses paupières et s’endorme. La berceuse invite à retrouver l’espace, ainsi qu’un adorable agneau endormi et souriant, sur un nuage…

Ainsi de suite, et à chaque double page, les tout-jeunes lecteurs découvrent une nouvelle berceuse. Une grande illustration accompagne la découverte, cachant une puce sonore à activer. Les enfants vont rapidement comprendre qu’il faut appuyer dessus, pour écouter la musique et le chant. Six berceuses spécialement sélectionnées, selon les âges, invitent les enfants et les parents à passe un moment privilégié au moment du coucher. De belles musiques, un tendre éveil, pour accompagner le rituel du soir, et aller dormir paisiblement. Les recueils s’accompagnent des douces illustrations de Tiago Americo, présentant un univers animalier, un trait rond, de vives couleurs et un monde tendre.

Jolies berceuses de mes 2 ans est un beau recueil, un livre sonore, des éditions Gründ. Un ouvrage qui présente une sélection de six berceuses, en musique et en chanson, pour passer un tendre moment, avant de fermer les yeux et de s’endormir.