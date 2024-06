Petite pelleteuse – Un livre jeunesse signé Morag Hood

Quelle joie de retrouver Morag Hood dans le nouvel album jeunesse tout-carton « Petite pelleteuse ». Publié aux Editions Gallimard Jeunesse, les enfants vont faire la connaissance d’une adorable pelleteuse en quête de liberté, jusqu’à ce qu’elle se rende compte que sa routine lui convient finalement assez bien.

« Petite pelleteuse » rêve d’aventure

Sur le chantier, rien ne va plus ! Petite pelleteuse est lassée de creuser encore et encore. En colère, elle décide subitement d’arrêter et se surprend à rêver de ce qui se passe en haut, tout là-haut. Elle tente d’atteindre le ciel, mais se rend vite compte qu’elle n’est pas équipée. Finalement, elle gonfle et accroche plein de ballons sur sa pelle et se laisse décoller. Mais une fois en haut, elle se sent terriblement seule. Après plusieurs péripéties, elle décide de rentrer chez elle. Comment va-t-elle s’y prendre ? En faisant preuve de détermination et toujours avec le sourire !

« Petite pelleteuse » est également disponible sur Amazon.

Notre avis sur « Petite pelleteuse »

Après notre coup de cœur pour « Petit pois carotte », nous étions convaincus que ce nouvel album nous séduirait. Il est a-do-rable. C’est typiquement le genre de livre que les tout-petits aiment parcourir encore et encore, au point qu’ils finissent par connaître l’histoire par cœur. Nous avons été charmés par le travail de Morag Hood. Ses illustrations sont adorables, à commencer par l’héroïne, cette pelleteuse au minois expressif qui rêve de quitter son cocon pour encore plus d’aventure. Les enfants vont rapidement comprendre que la vie n’est pas forcément plus belle ailleurs, et qu’il n’est pas nécessaire de renoncer à son quotidien pour vivre heureux. La narration quant à elle est riche, elle illustre à merveille chaque situation vécue par l’héroïne, rythmée et amusante. Ils seront ravis de suivre ses (mes)aventures du moment où elle ronchonne, jusqu’à ce que son cœur s’anime à nouveau en toute fin de livre.

« Petite pelleteuse » est un livre qui raconte la joie de retrouver sa maison lorsqu’on part trop longtemps. Ce lieu qui nous rassemble, nous ressemble et nous rassure.