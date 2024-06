L’âne Trotro revient avec une nouvelle aventure sur une thématique très actuelle, le sport ! Avec « L’âne Trotro aime le sport », Bénédicte Guettier va faire découvrir aux enfants diverses activités sportives en suivant les péripéties de notre adorable (et unique) âne intrépide.

L’âne Trotro à fond les ballons !

Est-ce que l’âne Trotro aime le sport ? Plus que jamais ! Et ce n’est pas son ballon qui va dire le contraire. En effet, il est bien décidé à le rattraper coûte que coûte même s’il ne cesse de rebondir. Et pour ce faire, il enfourche son vélo, pédale à toute allure. Puis, voyant que son ballon tombe à l’eau, il n’hésite pas à sauter dans son canoë. Puis l’aventure continue, toujours aussi rythmée. Il se voit obligé de faire une prise de judo, de dribbler dans un stade… La vraie question est : va-t-il réussir à récupérer son ballon ?

La star des bibliothèques de nos bambins est de retour dans un nouvel album, et nous sommes convaincus qu’il rencontrera tout autant de succès que les précédents. Les enfants vont aimer suivre Trotro dans ses aventures et découvrir plusieurs sports qu’ils ne connaissent pas encore. Ils vont s’interroger sur chacun d’entre eux, faire des commentaires à coup sûr. Ils vont beaucoup rire également, Trotro ce ne cesse de trébucher, il ne lâche rien pour autant. L’univers de Bénédicte Guettier est toujours là, omniprésent, de l’écriture aux illustrations. L’idée de familiariser les enfants au sport est intéressante, notamment lorsqu’ils ne savent pas trop ce qu’ils souhaitent faire. Toujours est-il qu’avec ce livre, ils auront une idée de comment fonctionne chaque sport, les tenues à porter et les techniques à respecter.

« L’âne Trotro aime le sport » est album que les tout-petits vont aimer parcourir seuls à la recherche de détails amusants. Ils vont beaucoup s’amuser !