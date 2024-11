A découvrir de toute urgence aux Éditions Casterman, « Martine – Vive Noël ! » va enchanter le cœur des enfants à la recherche d’histoires attendrissantes à lire durant la période festive. Au fil de leurs aventures, Martine et ses complices se retrouveront au cœur d’une étable débordante de cadeaux… Une question subsiste : serait-ce la maison du Père Noël ?

Martine et l’aventure enchantée de Noël !

Dans « Martine – Vive Noël ! » nous retrouvons Martine, son frère Jean, son ami Gabriel et Patapouf, quelques jours avant Noël. Après avoir fait de la luge avec son papa, Martine se détend en regardant un album photos. Elle découvre avec émerveillement que sa maman patinait à merveille à son âge et rêve de recevoir une paire de patins à glace comme cadeau de Noël. Déterminée, elle décide de téléphoner au Père Noël pour passer sa commande. Mais soudain, Patapouf tombe à l’eau, dans un étang gelé !

Par chance, les trois enfants parviennent à le sortir de l’eau, mais Patapouf a du mal à respirer. Ils décident alors de chercher de l’aide. C’est ainsi qu’ils se retrouvent au cœur d’une étable chaleureuse, où ils peuvent réchauffer le petit chien. Là-bas, ils croisent des cerfs majestueux et découvrent une porte mystérieuse qu’ils choisissent de franchir. Derrière cette porte, une multitude de cadeaux les attend, et ils sont convaincus d’avoir trouvé la maison du Père Noël.

Ravis, ils rentrent chez eux, impatients d’attendre la venue du Père Noël… Mais la fatigue les rattrape et ils finissent par s’endormir. A leur réveil, Martine découvre avec une immense joie qu’elle a reçu la paire de patins tant désirée. Enjouée, elle se précipite pour les essayer, réalisant avec humour qu’elle aurait bien besoin de cours de patinage !

« Martine – Vive Noël ! » : Une aventure enchantée pour petits et grands

Le livre en lui-même est superbe, une véritable ode à la magie de Noël. C’est toujours un plaisir de suivre l’évolution de cette jeune fille et de ses acolytes, plongés dans une ambiance nostalgique qui rappelle de doux souvenirs d’enfance aux adultes. Les enfants, quant à eux, seront ravis de se retrouver dans cette période chaleureuse, où chaque page évoque des détails réconfortants : le sapin décoré, les paysages enneigés, et tant d’autres éléments qui mettent du baume au cœur.

Au fil de l’histoire, la magie s’intensifie, surtout lorsque les enfants se retrouvent au cœur d’une étable. C’est là qu’ils font de superbes découvertes, notamment derrière une porte mystérieuse où des jouets sont éparpillés un peu partout. Ils sont persuadés d’avoir trouvé la maison du Père Noël, ce qui ajoute une touche de magie et de joie à leur aventure. Cette étable éveille leur curiosité et les invite à célébrer la magie de Noël d’une manière inoubliable. Un récit enchanteur qui ravira petits et grands, et qui rappelle à chacun l’importance de la magie des fêtes.

En conclusion, « Martine – Vive Noël ! » est une aventure captivante qui plonge les jeunes lecteurs dans la chaleur des fêtes de fin d’année. A travers les péripéties de la jeune fille, le livre rappelle à tous l’importance de l’émerveillement et des souvenirs d’enfance, rendant chaque page un véritable cadeau à découvrir.

