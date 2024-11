Cewe – Des calendriers de l’Avent à personnaliser !

Leader européen de l’impression photo, Cewe propose une belle gamme de calendriers de l’Avent à personnaliser. Des calendriers remplis de chocolats Kinder ou Ferrero, et/ou dévoilant des photographies, permettant ainsi un large choix, pour plaire au plus grand nombre !

Cewe propose, pour patienter jusqu’à Noël, de confectionner des calendriers de l’Avent pour soi-même, mais surtout pour offrir. Une attention particulière et personnalisée, qui invite à travers des photographies, à revivre de bons moments. Les possibilités sont multiples, permettant réellement de créer des calendriers uniques, authentiques et personnels.

Cewe présente trois sortes de calendriers à découvrir et à personnaliser. La marque permet ainsi une grande multitude de choix et de produits uniques, selon les variantes de chacun ! La première possibilité est avec des cases cachant des chocolats Ferrero, la deuxième avec des chocolats Kinder et la dernière présente un poster pêle-mêle. Les deux premières possibilités offrent plusieurs alternatives. Il y a deux formats, deux orientations, le choix de mettre des fenêtres à personnaliser ou pas, puis plus d’une soixantaine de modèles créatifs. Pour le calendrier de l’Avent poster pêle-mêle, les choix se trouvent aussi variés. La taille, avec ou sans porte-poster et une grande multitude de modèles créatifs restent à définir selon les besoins de chacun.

Pour créer ses calendriers de l’Avent, sur Cewe, le configurateur sur le site est très intuitif. En effet, les étapes à suivre restent assez simples. Le configurateur propose des choix à sélectionner, pour réaliser de superbes coffrets uniques à s’offrir ou à offrir. Le plus dur sera de faire un choix dans ses propres photographies ! Les photos peuvent être recadrées, retouchées ou encore filtrées, pour offrir de beaux effets et une ambiance particulière. Des cliparts, du texte avec différentes polices d’écriture, de couleurs, peuvent être insérés, pour toujours plus de personnalisation !

Une fois les créations sur le site finies, il faut attendre une semaine, à peu près, pour la réalisation et la production des calendriers. Le rendu est superbe ! Les calendriers avec des chocolats à l’intérieur, sont assez épais pour tenir seuls debout. Des trous, à l’arrière permettent aussi aux coffrets de se retrouver accrochés au mur, pour un petit mois ! Le calendrier poster pêle-mêle peut se poser ou s’accrocher, avec l’aide de pliage à l’arrière et d’un trou. Les impressions sont nettes, le rendu d’ensemble est captivant. Le carton de bonne qualité, ne s’arrache pas. Les petites photos miniatures, à l’arrière des fenêtres, ou sur le pêle-mêle, se trouvent bien définies.

Cewe propose de revivre les souvenirs de vacances, les moments clés de l’année. La famille, les amis, le temps de cette fin d’année, se retrouvent à travers des calendriers de l’Avent à personnaliser. Des calendriers superbes, gourmands pour certains, qui restent uniques et beaux, à offrir ou s’offrir, pour patienter, entre nostalgie et bons moments partagés, jusqu’à Noël.