L’amitié : mode d’emploi – Ed. Mango

L’amitié : mode d’emploi est un guide pratique et intéressant, des éditions Mango, paru fin septembre 2024. Un ouvrage de Valentine Laval, qui vient questionner sur la relation amicale, mettre en avant l’amitié qui est une relation qui obéirait au même schéma que l’amour.

C’est avec un sommaire assez complet que débute l’ouvrage. Il se trouve suivi d’un avant-propos dans lequel l’autrice se présente, tout comme sa réflexion autour de la définition de l’amitié. Ainsi, la première partie vient définir ce sentiment très partagé. Un bonheur qui se trouve dans les relations sociales, que l’on peut retrouver, notamment, dans la théorie des besoins, par Abraham Maslow. Il est également expliqué qu’il existe différents liens d’amitié, des amis différents, selon quatre prismes. Cinq types d’amitié se trouvent listés et expliqués, permettant de mieux comprendre ses relations. La deuxième partie vient interpeller sur cette relation qui obéit aux mêmes schémas que l’amour, tout en gardant des différences notables !

L’ouvrage est intéressant et riche, invitant à découvrir l’amitié, à travers différents prismes. Une relation qui peut en partie s’apparenter à l’amour, entre points communs, mais aussi différences. Le livre apporte des informations, entre histoire et réalité, qui permettent de prendre du recul et de discerner un peu plus cette relation complexe. En effet, l’amitié se décompose en cinq types, mais aussi entre relations malsaines ou toxiques parfois, avec des ruptures marquantes. Enfin, la question de se faire des amis ou de les garder se voit également posée, allant ainsi jusqu’au bout de ce lien particulier et important pour le parcours social de chacun. Des témoignages, des définitions viennent compléter l’ouvrage, qui se lit assez facilement, tant c’est intéressant et enrichissant.

L’amitié : mode d’emploi est un ouvrage intéressant, un guide pratique, des éditions Mango. Un livre qui propose de découvrir la notion complexe d’amitié, entre relation, attente, sentiments, tout en répondant aux questions de chacun et chacune, invitant aussi à la réflexion.