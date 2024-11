RUSH ACTION GAME – La Nouvelle Aventure 100% Immersive à Paris

Partagez





Après Bordeaux, RUSH ACTION GAME ouvre ses portes à Paris le 2 décembre. Une expérience unique 100% immersive et fun, qui combine aventure, adrénaline et esprit d’equipe ! Prêts à relever le défi ?

Dans un espace de 400 m², RUSH ACTION GAME offre un cadre original pour accueillir des groupes souhaitant célébrer un anniversaire (à partir de 9 ans), participer à une session de team-building ou simplement partager un moment de divertissement entre amis. Des salles privatisables sont également disponibles pour organiser des événements privés, qu’ils soient familiaux, amicaux ou professionnels.

Prêts à tenter l’expérience ?

Après un court briefing, les participants plongent dans une série de 10 jeux variés et palpitants.

Par équipes de 2 à 5 personnes, amis, familles et collègues s’affronteront à travers 10 épreuves surprenantes réparties dans 10 salles successives. En équipe pour le meilleur et pour le rire : défis physiques et tactiques, jeux d’adresse, exercices de mémoire, vitesse et cohésion. Tous les talents seront mis à contribution et récompensés. Chaque salle propose une épreuve unique dans un décor époustouflant.

Au programme : un blind test en 3D pour tester vos connaissances musicales, un parcours de lasers à éviter pour s’infiltrer comme un espion dans un musée, un défi d’équilibre sur un sol en éruption, une course endiablée à travers une épicerie remplie d’obstacles mobiles, et même une construction de pyramide sur une table vibrante.

L’objectif pour chaque équipe ? Relever pas moins de 10 défis, insolites dans des univers variés. Gagner les épreuves et se mesurer aux autres équipes qui jouent en simultané ! Accumuler un maximum de points au fil des épreuves et tenter d’inscrire son nom au palmarès des meilleurs scores.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Sessions tous les jours de 10h à 23h

Rush Action Game – 16 rue Amelot, 75011 Paris

Tarifs : de 28 à 34 euros / personne – Anniversaire de 36 à 42 € – Team Building (devis sur demande de 15 à 50 personnes)

Durée : 1 heure

