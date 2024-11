Squishmallows en pixels strass : un coffret éclatant pour des moments créatifs et scintillants !

Envie d’une activité ludique et scintillante ? Le coffret « Squishmallows : Mon coffret pixels strass », paru chez Les Livres du Dragon d’Or, est une invitation à plonger dans un univers de couleurs et d’éclat ! Ce kit complet permet aux fans des adorables Squishmallows de recréer leurs peluches préférées en version brillante, tout en s’amusant et en développant leur patience et minutie.

À l’intérieur de ce coffret magique, tout est pensé pour que la créativité s’exprime : un joli tableau de Squishmallows à décorer, pas moins de 2 800 strass de 12 couleurs éclatantes, un stylet applicateur pratique et même un carré de cire pour manipuler chaque strass avec précision. L’idée est simple, mais tellement addictive ! En appliquant les strass un à un, les enfants voient leurs peluches préférées prendre vie et briller de mille feux, dans une explosion de couleurs qui capte l’œil et émerveille.

En plus, ce coffret est un excellent moyen pour les enfants d’apprendre la patience et la précision, des qualités qui se développent naturellement en s’appliquant sur chaque petit strass. Ce travail de minutie renforce aussi leur sens de l’attention et de la concentration, car chaque détail compte pour obtenir un rendu parfait. Et puis, quelle satisfaction de voir son tableau terminé, prêt à être exposé fièrement dans sa chambre !

Un joli coffret pixels de strass !

Les fans des Squishmallows retrouveront dans ce kit l’univers tendre et coloré de leurs peluches préférées, revisité ici avec une touche de glamour grâce aux strass. C’est une activité parfaite pour les jours de pluie ou les après-midis calmes, un moment de détente qui permet aux enfants de se plonger dans un projet créatif sans écrans. Ce coffret est aussi une idée cadeau qui ravira tous les passionnés d’activités manuelles et de déco DIY.

Pour les parents, c’est un moyen idéal d’occuper leurs enfants de manière constructive. Et pour les enfants, c’est une aventure artistique où ils sont libres de créer et de personnaliser leur propre monde scintillant. Ainsi mon coffret pixels strass est donc une immersion dans un univers coloré, un défi ludique pour leurs petites mains, et un souvenir brillant à garder longtemps !

Avec ce coffret, chaque enfant devient l’artiste de ses Squishmallows préférés, pour des moments créatifs et inoubliables.

Pour commander votre joli coffret c’est par ici >> (14,95€)