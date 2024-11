Rose & Crow – Livre 4

Livre 4 invite à poursuivre l’aventure de Rose & Crow, série fantastique, des éditions Delcourt, paru en septembre. Une bande dessinée captivante, Amélie Sarn et Lise Garçon, qui propose de suivre Rose, dans le monde d’Udover, en quête de vérité sur ses origines…

Ebba était la dernière sorcière d’Uvoder et elle s’est faite arrêtée. C’était la dernière chance du monde d’Udover… Alors que Birk et Ugle désespèrent, Crow arrive avec la jeune Rose. Il a sauvé la petite fille, encore endormie. Le corbeau explique aux deux personnages que la fillette va bien. Il explique son altercation avec Ebba, mais reste vague… En contrepartie d’avoir sauvé Rose, il demande une potion qui peut lui donner une apparence humaine, car Ebba l’aurait privé de ce pouvoir ! Ugle accepte, mais demande en échange d’emmener Birk et Rose, en sécurité, dans le monde des humains, loin de la magie. En attendant le retour de Rose, lorsqu’elle aura développé ses pouvoirs, Ugle et les créatures d’Udover tenteront de survivre… Des années plus tard, Rose est une jeune femme qui s’entraîne au combat, à l’épée, mais aussi grâce à ses pouvoirs.

Rose a enfin retrouvé sa mère, mais cela ne semble pas se passer comme prévu. En effet, Ebba met trop de pression sur sa fille et ne cesse d’être désagréable. La jeune héroïne qui rêvait de retrouver sa mère, de se confier et d’en apprendre plus sur leur famille, se voit contrainte de se préparer au combat. Les entraînements sont durs et Rose ne cesse de décevoir sa mère. Pendant ce temps, Crow se soigne et tente de faire le point sur sa stratégie. La bande dessinée est bien rythmée, avec quelques flashbacks qui permettent de mieux comprendre les différents personnages. Crow reste très énigmatique et malin, tandis que Rose ouvre enfin les yeux sur sa mère pleine de haine, menée par sa soif de vengeance… Le récit offre quelques révélations, quelques sentiments, de l’action, dans ce monde fantastique au bord de la guerre. Le dessin reste agréable.

Livre 4 est, bien évidemment, le quatrième tome de la série fantastique Rose & Crow, des éditions Delcourt. Un album dans lequel se poursuit la quête de Rose, dans le monde d’Udover, qui se laisse emporter par la soif de vengeance de sa mère, malgré les convictions non partagées.