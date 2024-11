Calendrier de l’Avent Chapon 2024 : L’émerveillement chocolaté

C’est avec grand plaisir que je vous dévoile le calendrier de l’Avent Chapon 2024, une fois de plus cette année. Je suis d’autant plus enthousiaste, car il est magnifique et pile dans le thème des festivités de Noël. Si vous avez envie d’en savoir plus à son sujet, bienvenus en Chaponie, vous allez être émerveillés !

La magie de Noël avec les calendriers de l’Avent Chapon

Depuis 2019, je vous présente les calendriers de l’Avent Chapon sur FranceNetInfos, et chaque année, je suis de plus en plus émerveillée. Ce que j’aime chez Chapon, au-delà de ses délicieux chocolats, c’est l’énergie et la créativité que le chocolatier déploie pour nous surprendre. En cette période de Noël, cette magie s’intensifie, car il collabore avec des illustrateurs talentueux pour offrir non seulement un calendrier de l’Avent, mais aussi des coffrets chocolatés uniques. Cette année ne fait pas exception : le calendrier est tout simplement superbe, alliant esthétisme et un jeu de mots inspirés de l’imagination des équipes : la Chaponie.

Alors, prêts à ouvrir les portes de la Chaponie ?

Le calendrier de l’Avent s’ouvre à la manière d’un livre, laissant entrevoir un décor époustouflant de magie. Cette année, le chocolatier a souhaité ajouter une touche de modernité en s’éloignant légèrement du modèle traditionnel. Petits et grands pourront jouer chaque jour à retrouver le chocolat caché, grâce à des énigmes glissées dans un carnet qui accompagne le calendrier. Une idée judicieuse qui promet d’ajouter une dose de magie avant l’arrivée de Noël. Le livret est soigneusement conçu, chaque page correspond à un jour, et nous mène jusqu’à la 24ème case.

Par exemple, pour trouver la case n°1, le chocolatier nous invite à suivre cette énigme : « Au milieu des glaçons, posés sur l’un d’entre eux. Côte à côte nous voguons, tranquilles et heureux. En ce premier jour du mois, nous n’attendions que toi. Ouvre-vite la case de ton premier chocolat ! ».

Petits et grands n’auront qu’à observer attentivement le décor qui recouvre le calendrier de l’Avent Chapon 2024 pour deviner de quel animal il s’agit. Et ils auront l’occasion d’en découvrir plusieurs ! Une fois encore, l’illustration est magnifique, avec ce paysage enneigé qui nous incite à scruter chaque recoin à la recherche d’un animal…et, bien sûr, d’un délicieux chocolat. Un grand bravo à Frédérique Vernillet pour avoir créé un décor à la fois inédit et original, qui promet de ravir les yeux et les papilles !

Je trouve que le calendrier de l’Avent Chapon 2024 est superbe. L’idée de nous transporter en Chaponie à la découverte de délicieux trésors chocolatés est tout simplement magique. De plus, le chocolatier propose une magnifique collection de Noël qui s’inspire des mêmes décors enchanteurs que ceux du calendrier. Je vous recommande vivement de visiter le site officiel pour explorer toutes ces merveilles et bien plus encore !