Martine – Le grand livre pop-up : L’art de raconter

Quelle joie de vous retrouver aujourd’hui pour vous présenter un ouvrage exceptionnel, celui de Gilbert Delahaye et de Marcel Marlier : « Martine – Le grand livre pop-up », publié aux Éditions Casterman. Ce livre, d’une beauté époustouflante, invite les enfants à suivre Martine durant ses vacances, à travers des lieux et décors qui se déploient sous leurs yeux. Ils seront subjugués.

Martine – Des récits précieux et intemporels

Martine est une héroïne qui berce la jeunesse d’enfants depuis de nombreuses générations. On l’aime pour son authenticité et sa douceur. Ses aventures quotidiennes, si proches de notre réalité, en font une amie idéale pour ceux qui découvrent ses récits. Les histoires de Martine, ancrées dans des situations familières, permettent aux jeunes lecteurs de s’identifier à elle et d’apprendre à travers ses expériences. En effet, cette connexion émotionnelle rend ses récits d’autant plus appréciés et intemporels. Les enfants attendent avec impatience de découvrir ses nouvelles péripéties, ainsi que celles de son chien adoré, Patapouf.

Le livre est également disponible sur Amazon*.

Notre avis sur le livre « Martine – Le grand livre pop-up »

Le livre est fabuleux, proche d’un livre d’art, un livre-théâtre comme les auteurs et les Éditions Casterman aiment à le préciser. Les illustrations en relief se déploient sous nos yeux. Elles offrent une dimension interactive qui ravira les enfants, leur permettant d’interagir avec ce qu’ils voient. Ils auront l’impression de faire partie intégrante de l’histoire et ils auront du mal à le lâcher des yeux.

De plus, ce livre a la particularité de s’ouvrir par l’avant, facilitant l’observation des scènes.

Nous sommes plongés au cœur d’une ambiance unique, celle que Gilbert Delahaye et Marcel Marlier ont créée avec talent. La narration est inimitable ; même sans regarder le livre, on reconnaît le style distinctif des aventures de Martine. Les illustrations, toujours empreintes de douceur, allient intemporalité et authenticité, nous permettant de nous attacher à l’histoire et aux personnages.

Un livre riche en décors

L’intrigue nous fait suivre Martine à travers divers décors, l’accompagnant durant ses vacances à la montagne et à la mer. On la retrouve également à son cours de danse, où elle exécute des pointes avec l’élégance qui la caractérise. Les scènes se déroulent à la fête foraine et culminent avec la célébration de son anniversaire, entourée de ses proches.

Enfin, les enfants seront immergés dans un monde d’époque, celui de la Belgique et de la France des années 1950 et 1960. Cela se reflète dans les paysages, les décors et les tenues vestimentaires, contribuant à l’attrait des aventures de Martine. Les décors sont chaleureux et familiers : maisons, jardins, parcs, plage, etc. Ils sont colorés et détaillés, capturant la simplicité de la vie quotidienne et offrant une véritable touche de nostalgie.

En conclusion, « Martine – Le grand livre pop-up » est bien plus qu’un simple livre pour enfants : c’est une invitation à explorer un univers riche en émotions et en découvertes. Avec ses illustrations et son récit intemporel, il saura transporter les jeunes lecteurs dans les aventures de Martine, une héroïne qui continuera à faire rêver des générations.

Si vous êtes à la recherche d’un livre à offrir pour Noël, c’est celui qu’il vous faut !

*lien affilié, livre offert.