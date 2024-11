Flow – La box sportive de Morphée pour bouger en douceur

La marque Morphée a réussi à s’imposer grâce à ses box de médiation/relaxation iconiques que j’ai eu l’occasion de vous présenter à plusieurs reprises sur FranceNetInfos. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous dévoiler leur nouveauté au doux nom de Flow. Elle s’adresse à ceux qui souhaitent bouger davantage, en proposant des programmes conçus par des experts de sport. Je vous dis tout à son sujet, vous allez rapidement l’adopter !

Morphée – Une méthode de relaxation plus que validée

Je ne manque jamais une occasion de vous présenter les produits proposés par Morphée. Je les trouve géniaux. On devrait tous avoir une box de relaxation chez soi pour décrocher le cerveau, sortir de son quotidien durant quelques minutes, et bien sûr, se détendre. Alors quand j’ai découvert que la marque sortait une nouvelle box, la box Flow, j’étais pressée de la tester, de m’en faire un avis, et bien sûr de vous le transmettre.

Morphée – Se relaxer tranquillement chez soi

Morphée est une marque qui m’a inspirée pour son objectif premier : nous faire du bien ! Depuis son tout premier Morphée, elle fait partie intégrante de ma vie, et je n’hésite pas à me faire des séances de relaxation de temps en temps. Les programmes sont relativement complets, quant au contenu, il est riche et adaptable selon la personne. Morphée pense également aux enfants, notamment avec Mon Petit Morphée que je vous ai déjà présenté sur FranceNetInfos. Il est un vrai support pour les enfants qui auraient besoin d’être rassurés avant d’aller dormir.

J’ai donc eu le plaisir de recevoir Flow, la box « sport doux » de Morphée. Je l’ai d’ailleurs testé durant plusieurs jours pour vous transmettre un avis juste et détaillé.

Flow – La nouvelle box sport à adopter ?

Flow propose de faire du sport à son rythme, doucement, mais sûrement. Et il a la particularité de nous permettre de choisir l’activité que l’on souhaite réaliser : pilates, yoga, auto-massage et stretching. Comment ? Dans le simple fait de tourner la clé sur votre gauche. Quant à celle de droite, elle vous permettra de sélectionner la partie du corps que vous souhaitez faire travailler. Bien pensé ! Vous pourrez aussi sélectionner votre durée d’activité, de 10 à 40 minutes, et vous laissez porter en appuyant sur Play.

Comme à chaque fois, les box sont conçues pour aller droit au but, on comprend de suite le fonctionnement, et on ne perd pas de temps. Pour utiliser Flow, il vous suffira d’enfiler une tenue de sport confortable, de prendre votre boîtier dans une main, et de créer la combinaison qui répondra à vos attentes en termes d’exercices physiques.

Des séances réalisées par un expert de Major Mouvement

Il faut aussi retenir que les séances sont réalisées par une équipe d’experts du yoga et de la détente musculaire. Et cela compte lorsqu’on sait à quel point il est rapide de se blesser lorsqu’on fait un mauvais mouvement. Flow est donc idéal pour s’activer sans trop de contraintes et prendre du plaisir à bouger en restant chez soi. Et pour les personnes qui aiment se retrouver en immersion dans la nature, vous pourrez le prendre avec vous, puisqu’il possède 2 h 30 d’autonomie, ainsi qu’un haut-parleur intégré. Enfin, pour ceux qui aiment faire des séances de sport en famille, les enfants à partir de l’âge de 12 ans pourront tout à fait réaliser les exercices proposés par Major Mouvement.

Flow, ce sont 256 séances réparties en 8 thèmes ! De 12 ans à 99 ans. Son prix : 79.95 €

Flow se distingue des autres box parce qu’elle sort un peu de la relaxation en invitant les gens à bouger davantage. Grâce aux programmes inclus dans la box, ils pourront suivre les instructions des experts et se mettre à faire du sport à leur rythme. Morphée a compris qu’il était important de répondre aux besoins des personnes sédentaires, ou simplement démotivées.

Flow est une idée de cadeau judicieuse à glisser sous le sapin, alors rendez-vous sur le site officiel de Morphée pour vous l’offrir ou l’offrir à l’un de vos proches !