La route des agrumes – Edition limitée L’Occitane en Provence

Parmi les produits de la gamme, France Net Infos a pu tester la crème mains légère Kumquat. La boîte colorée présente un tube de 150ml de crème pour les mains, enrichie en beurre de Karité. La texture est légère et très agréable à appliquer, et à faire pénétrer dans la peau. La crème aide à nourrir et protéger l’épiderme, pour des mains plus douces. La recette est fraîche, parfumée et très plaisante, laissant un léger voile parfumé sur les mains. Les notes zestées et juteuses du Kumquat, de la mandarine et de la fleur d’oranger offrent une fragrance fraîche et fruitée.

L’Occitane en Provence invite, à travers cette Route des agrumes, à un voyage olfactif et festif. Un bel éveil pour les sens qui saura trouver ses fans. Des textures, des parfums et de belles surprises qui vont émerveiller. Elles vont également offrir le meilleur, pour prendre soin de soi ou soin des autres. En effet, plusieurs coffrets sont à retrouver, tout comme des produits individuels, pour plaire à tout le monde !

