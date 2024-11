Au galop ! Une saison à cheval – Réussir ses galops 1 et 2

La collection Au galop ! Une saison à cheval, des éditions Larousse, se complète avec le bel ouvrage Réussir ses galops 1 et 2, paru en octobre 2024. Un livre qui propose de découvrir toutes les notions importantes susceptibles d’être demandées lors des passages de galops…

La collection de livres autour de la première série documentée équestre, se poursuit avec cet ouvrage riche et intéressant. Il propose d’aider à passer ses galops 1 et 2. Une introduction de Grégory Cottard, cavalier français, membre de l’équipe de France de saut d’ostacles, est à retrouver, avant de découvrir le sommaire. Les deux galops sont à retrouver, autour de thèmes, afin de connaître l’essentiel et plus et de se tester. Ainsi, la première fiche propose de découvrir le cheval, la famille des équidés. Un peu d’histoire permet de revenir à des origines, avant de découvrir les chevaux sauvages, leur alimentation, leurs expressions et leurs attitudes.

L’ouvrage présente différentes fiches, comme pour réviser. Cela afin de retrouver et de connaître toutes les notions importantes autour du monde de l’équitation. L’anatomie des chevaux, leur alimentation, les noms des robes, le matériel nécessaire, les règles de sécurité et bien d’autres choses encore sont à découvrir. Le livre se trouve divisé en deux parties, pour chacun des galops. A la fin de chaque galop, l’essentiel est à retrouver, tout comme un quiz et un modèle d’examen pour s’exercer. Très complet, le livre propose des schémas légendés, des photographies, des textes et conseils, afin de progresser. Les exercices sont également nombreux, pour vérifier les acquis, au fur et à mesure de la lecture.

Réussir ses galops 1 et 2 est un livre complet et pratique, de la collection Au galop ! Une saison à cheval, des éditions Larousse. Un ouvrage intéressant, qui propose de retrouver toutes les notions importantes susceptibles de se retrouver lors des passages des galops.