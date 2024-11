Amélia Woods – Le journal de Serena

Le journal de Serena est le troisième tome de la série fantastique Amélia Woods, des éditions Vents d’ouest, paru fin septembre 2024. Un album de Morgane Lafille qui présente un récit rempli de mystères et de magie, pour une héroïne courage qui cherche la vérité.

Il neige sur la lande. Amélia et ses compagnons cherchent un médaillon dans les décombres. Pour Zacharie, cela semble impossible. De son côté, Rose paraît éreintée. Amélia, quant à elle, reste pensive quant au rituel à venir… Charles tente de la rassurer, alors qu’un vieil homme les invite à se réchauffer autour d’un thé. Amélia décline son invitation, mais le vieil homme sait qu’elle est venue récupérer un objet cher. Quelque temps après, tout le monde se retrouve dans la demeure du pêcheur. Il explique qu’après l’incendie du manoir, il a vu de drôles d’individus encapuchonnés. Ils ont sorti un corps calciné des décombres. Il a retrouvé un médaillon… Il savait qu’Amélia reviendrait le chercher. La jeune fille prend le médaillon qui est la clé pour révéler le journal de sa mère. Elle sait qu’une fois placée au creux de la couverture du livre, le vrai contenu apparaîtra.

La quête de la jeune fille se poursuit dans ce tome qui offre une belle aventure, pleine de surprises et de révélations. En effet, grâce au médaillon retrouvé et au journal de sa mère, la jeune magicienne va plonger dans les souvenirs de sa mère et découvrir ce qui s’est passé pour sa tante Heme. La bande dessinée s’avère toujours aussi captivante et entraînante, avec un récit rythmé et des révélations. Alors qu’Amélia est plongée dans une sorte de coma, ses compagnons doivent lutter contre Heme et ses sbires, qui se rapprochent dangereusement. L’ambiance est assez pesante dans cet album bien mené, entre l’arrivée d’Heme qui ne lâche rien et les souvenirs que découvrent Amélia. La vérité éclate sur le passé de sa mère et de sa sœur, offrant aussi la possibilité de mettre un terme à tout cela. Le dessin reste somptueux et travaillé, un brin manga.

Le journal de Serana est le troisième tome de la saga Amélia Woods, des éditions Vents d’ouest. Un récit captivant qui présente la quête de vérité d’une jeune fille qui découvre des origines autour de la magie, mais aussi l’histoire tourmentée de sa mère…