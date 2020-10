Mon cousin de Jan Kounen : rencontre avec Vincent Lindon et François Damiens

Mon cousin, à l’affiche depuis le 30 septembre, dispose de toutes les qualités pour plaire aux spectateurs : deux acteurs formidables, Vincent Lindon et François Damiens pour incarner un duo improbable mais terriblement attachant, et des moments de comédie où l’émotion n’est jamais très loin. En voyant ces deux cousins complètement différents réunis à l’occasion d’une signature chez un notaire, on pense bien évidemment à toutes ces comédies françaises qui reposaient sur des tandems ( La chèvre, L’emmerdeur, pour ne citer que ces films) et qui plaisaient tant au public. Nous avions rencontré les deux acteurs à Nice, lorsqu’ils étaient venus présenter le film en avant-première, au Pathé Gare du Sud.

France Net Infos : C’était important pour vous de venir à la rencontre du public ?

Vincent Lindon : C’est l’une des tournées les plus importantes et les plus émouvantes que j’aie faites. On a le sentiment de servir à quelque chose. Les gens viennent au cinéma et on va vers eux parce que dans la période actuelle, ce n’est pas rien d’aller au cinéma, c’est une envie qui dépasse l’envie de se protéger. La tournée avait commencé en mars ; elle a été stoppée. C’était important de la reprendre. On ne peut pas dire aux gens : « allez au cinéma et on reste dans notre tour d’ivoire ! ». On est tous à la même enseigne.

François Damiens : La tournée a été presque aussi longue que le tournage du film !

France Net Infos : L’accueil du public est très bon…

Vincent Lindon : Je sais que je suis dans un bon film. Je suis très étonné par les émotions des gens. Ils nous remercient en nous disant que l’on revient à des valeurs essentielles.

France Net Infos : Comment s’est passé le tournage avec Jan Kounen ?

François Damiens : Je devais tourner un film avec lui mais il ne s’est pas fait et on est quand même restés en contact. Quand on m’a proposé « Mon cousin », j’ai tout de suite pensé qu’il allait ajouter quelque chose au film. Il nous a laissés jouer et il a ajouté tout son art, avec beaucoup de discrétion et de délicatesse. Jan ne cherchait pas à faire rire pour faire rire. Il est venu avec son univers.

France Net Infos : Vincent, vous vous êtes beaucoup investi dans le film ?

Vincent Lindon : J’ai d’abord rencontré le producteur, que je connaissais depuis longtemps en lui disant que je voulais faire une comédie avec un duo, dans la tradition française. Je pensais à une histoire de famille avec des personnages qui évoluent. J’ai travaillé avec un scénariste pendant un moment puis le producteur a appelé Jan Kounen. Il a adapté à sa manière. Puis François a été contacté. C’est un peu comme s’il y avait eu trois couches pour le film : la mienne, celle de Jan puis celle de François.

Mon cousin de Jan Kounen avec Vincent Lindon , François Damiens, Alix Poisson, Pascale Arbillot au cinéma depuis le 30 septembre.