Nadia Roz, La Fille du 7ème : un OVNI scénique follement créatif

La Fille du 7ème de Nadia Roz est à la croisée de l’allégorie sociale, du seul en scène intimiste, d’un one-woman-show autobiographique aux multiples facettes, d’un plaidoyer pour le vivre-ensemble, d’un conte théâtral rythmé par une énergie communicative et une mise en scène ingénieuse qui regorge d’instants suspendus ponctués de punchlines poignantes.

La Fille du 7ème est un OVNI scénique, follement créatif ancré dans un quotidien combatif. Chaque étage est le portrait d’un voisin dessiné avec tendresse et humour. Un état des lieux d’une cohabitation intergénérationnelle qui ne se comprend pas toujours, mais qui se serrent les coudes. Une solidarité de survie.

L’ascension de La Fille du 7ème se joue du regard qu’on lui porte. Derrière le ressort comique où chaque étage recèle son voisin atypique, Nadia Roz nous confronte à la précarité et au mal-logement. C’est traité avec pudeur et malice. Un pied de nez à l’écriture ciselée et magnifiée par un jeu des plus talentueux.

Nadia Roz, La Fille du 7ème

au Théâtre La Scala Paris, jusqu’au 29 décembre.