Nouvelles histoires extraordinaires du débarquement et de la libération est un ouvrage de Dominique Lormier, paru aux éditions Leduc, dans la collection Alisio histoire, en mai 2024. Un livre intéressant et captivant, qui revient sur les opérations secrètes qui ont mené à la libération, entre autres.

Un sommaire très complet débute ce livre, suivi par une introduction. Il révèle que le débarquement des Alliés, en Normandie, le 6 juin 1944, a tellement marqué la mémoire collective, que l’on reste persuadé qu’il s’agit de l’évènement majeur de la libération. Cependant, d’autres évènements militaires ont joué leur rôle durant cette période cruciale de la Seconde Guerre Mondiale. En effet, il ne faut pas oublier l’apport des Britanniques, des Canadiens et des Français dans la défaite allemande, au bénéfice souvent exclusif des Américains ! L’armée soviétique a affronté 60% des forces allemandes. Le débarquement en Provence, en août 1944, ne passe souvent qu’en second plan…

Le livre, comme un roman, de 264 pages, est riche et fort intéressant. Il vient présenter ces évènements militaires éclipsés au profit du débarquement en Normandie, du 6 juin 1944. Des évènements essentiels, pour la victoire et la libération, à travers des actions, des soldats, des alliances, des stratagèmes, des tromperies… Ainsi, l’ouvrage, à travers une vingtaine de chapitres, vient présenter des oubliés, des occasions manquées, ainsi que différentes personnes. Des portraits de femmes et d’hommes qui ont œuvré, pour rendre la France libre. Le livre se lit facilement, avec des chapitres bien définis, des recherches historiques et des témoignages poignants. Volonté et courage sont au cœur de ce documentaire riche et remarquable, qui permet de ne pas oublier.

Nouvelles histoires extraordinaires du débarquement et de la libération est un ouvrage documenté et intéressant, de la collection Alisio Histoire, des éditions Leduc. Un livre qui vient révéler les actions de soldats, de civils… Des héros ont fait la guerre, tout comme les évènements militaires moins connus de la stratégie des Alliés.