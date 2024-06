Thellus Le cycle de Kad Moon – Tome 1

La saga Thellus se poursuit et débute avec ce premier tome du Cycle de Kad Moon, paru aux éditions Glénat, en mai 2024. Une bande dessinée de Simona Mogavino et Laura Zuccheri, qui offre une aventure de science-fiction intéressante, entre révolte et héros en exil…

Un message hachuré passe… Le passage approche, mais le temps de la personne qui parle semble épuisée. Il parle de douleur, de destin, de trahison, de gloire, d’hommes de négligence… Mais il est trop tard, c’est fini, cependant, il faut se souvenir qu’ils ne sont que des insectes qui se prennent pour des dieux ! Sur Thellus, dans la maison Erkar, du continent Tuge, tout est à feu et à sang. Une rébellion a lieu, le peuple se bat contre leurs maîtres. Dans ce chaos, un homme semble se démarquer, il est suivi par une étrange créature blanche volante. Dans le palais, trois personnes fuient. Une femme court devant, tandis que le vieil homme tombe derrière. Le jeune homme veut aider Albas, mais celui-ci lui demande de fuir, car il n’y a pas de temps à perdre ! La jeune femme explique que cette nuit la mort rôde partout…

Le peuple se rebelle à la maison Erkar, le sang coule dans les rues et dans les couloirs du palais. Kad Moon, aidé par une jeune servante, échappe au massacre et réussi à fuir. Mais cela ne va pas durer longtemps, car le jeune maître va rapidement être pris en chasse. La bande dessinée offre un tout autre récit que le cycle d’Eva Samas, avec ce maître qui ne semble comprendre grand-chose et qui doit fuir, pour sauver sa vie. A l’extérieur, il est une proie facile, dans un milieu hostile, qu’il ne connaît point. Sa fuite se trouve rythmée par de nombreux rebondissements, avec deux autres personnages qui semblent se détacher. L’album offre son lot de combat, d’action et de questionnements, pour cet univers inquiétant, étrange et fascinant à la fois. Les éléments se mettent en place tranquillement, entre nature sauvage, innovation et technologie, colonisation…

Le cycle de Kad Moon débute avec ce premier tome de la saga épique Thellus, des éditions Glénat. Un album qui présente un space opera qui semble maîtrisé. Il offre à découvrir le destin d’un héros, qui fuit, tout en tombant sur les vestiges du passé, entre mystère et révélation.