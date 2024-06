Nous, le sport, on adore ! – Loulou & Cie

Nous, le sport, on adore ! est un livre jeunesse, de Malika Doray, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, en mai 2024. Un album cartonné, qui vient présenter quelques animaux, tout en mettant le sport à l’honneur…

La renarde, qui est montée en haut de la page, dit qu’elle aime l’escalade ! Pour le crocodile, c’est la gym ! Il fait le grand écart si facilement… Le mammouth préfère le foot, tandis que la chouette préfère le basket. La petite ourse, et sa sœur aiment la course, elles s’entrainent toutes les deux. Elles sont d’ailleurs suivies par une fourmi ! Pour les poissons, la piscine c’est sublime, ils adorent la natation. Même si cela mouille un peu, pense la grenouille. Sur le podium, tous les animaux se retrouvent et affirment en cœur, que le sport, ils adorent !

Le récit est comme un hommage au sport, et reste d’actualité, avec les Jeux Olympiques approchant à grands pas. Ainsi, les jeunes lecteurs découvrent, en jeux de mots, les animaux et le sport. Comme un imagier, les enfants vont assimiler et associer des sports à une image, tout comme pour les animaux. L’univers est amusant, le texte simple et distrayant. Un livre qui présente des sportifs, mais aussi une famille qui s’amuse et adore aussi tous ces sports. Ces activités que frères et sœurs peuvent pratiquer, pour le loisir et le plaisir ! L’univers est joyeux, entrainant, présentant différents sports et invitant à s’initier et découvrir. Le dessin reste simple, coloré, avec un trait plutôt rond et dynamique.

Nous, le sport, on adore ! est un livre jeunesse, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un hommage aux sports, un livre comme un imagier, qui éveille les enfants à ces activités sportives, qui peuvent tout aussi bien devenir loisir, pour s’amuser en famille !