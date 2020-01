Oliver Page & Les tueurs de temps est un nouveau diptyque, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome paru ce janvier 2020. Une bande dessinée de Stephen Desberg et Griffo, qui offre une grande aventure, à travers le temps, tintée de science-fiction.

2544, sur Terre, l’air est acide et la pluie brûlante. Les détonations et les explosions secouent le sol quotidiennement, rythmant la vie de quelques êtres humains qui ont réussi à survivre. Dans ce monde dévasté, deux silhouettes se profilent, dans les décombres. Les deux êtres portent une combinaison, un casque. La femme pense avoir vu quelque chose bouger dans les ruines. Son collègue lui demande de le couvrir, car il va aller voir… Ils n’ont pas peur de devenir les proies du plus abominable des prédateurs. Une créature verte, avec des défenses, apparaît, une des dernières de son espèce. Les deux collègues tirent dans sa direction. Pensant l’avoir toucher, Bogdan descend dans les souterrains, pour le retrouver allongé, à terre, mort. Mais quelque chose, au-dessus de lui, lui tombe dessus. Une petite créature visqueuse bondit sur son visage et prend bientôt possession de lui…

Le récit est assez plaisant, débutant avec cette Terre dévastée, hostile, sur laquelle une créature, grand prédateur, semble tenter de régner. Wynn, qui a échoué à sa première mission, est plus que déterminée à mener une nouvelle jusqu’au bout. Ailleurs et dans un autre siècle, en 1874, au centre de la Perse, Oliver Page est un aventurier, journaliste, coordinateur, entremetteur et plein d’autres choses encore. Il est sur un site archéologique, où il mène des fouilles avec la belle Beatriz Bentham-Rose, sur la piste du mausolée d’Alexandre le Grand. Mais c’est tout autre chose qu’ils vont trouver, un étrange sanctuaire qui renfermerait une chambre secrète interdite. La bande dessinée est très bien découpée, pour amener l’intrigue à se dévoiler, petit à petit, tout comme la menace qui pèse sur le monde et l’humanité. La narration est bien trouvée, avec Oliver Page d’un côté et Wynn de l’autre. Entre malédiction d’une tombe et science-fiction, l’histoire est bien menée, tout comme les deux héros à découvrir, des questions restent en suspens, comme ce qu’est cette créature, les trois anneaux et ce mystérieux trône. Le dessin est agréable, assez bien exécuté, efficace, avec des personnages expressifs et un bel univers à voir.

Oliver Page & Les tueurs de temps est un diptyque, qui débute avec ce premier tome, une bande dessinée qui propose de découvrir une grande aventure entremêlée de science-fiction, oscillant entre futur et passé, deux personnages et une créature maléfique.