Il est où chat ? – Le petit album Pastel

Il est où chat ? est un petit album de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, ce janvier 2020. Un livre de Michel Van Zeveren, dans la même série que C’est qui chat ?, où les jeunes lecteurs retrouve le petit chat et Sacha !

Sacha est dans la cuisine avec ses parents, lorsque son attention est attirée par le chat, qui s’en va… Surpris, le petit garçon va dans le salon et se demande où est passé chat. Les mains retournées sur les mains, le garçonnet observe et cherche. Il explore le salon, soulève un coussin sur le canapé, tandis que le chat, de tout son long, est caché sous ce canapé. Puis, c’est dans la salle de bain que le chat va se cacher, dans la baignoire, mais Sacha ne le voit pas. Le petit garçon va donc voir au cabinet, tandis que le petit félin file dans le jardin.

Le livre est très simple et pourtant touchant, amusant, avec ce jeune enfant qui cherche le chat, partout dans la maison, puis dans le jardin, avant de s’amuser avec et de faire une surprise à sa maman. Le texte est réellement simple, avec quelques mots, des phrases très courtes, comme les paroles du petit Sacha. Ainsi, les jeunes lecteurs suivent le garçonnet, dans cette promenade pleine de jeux de mots, assez amusante et entrainante. A chaque double page, une nouvelle scène est à découvrir, pour les enfants. Un jeu de cache-cache avec le chat, puis avec la maman, qui reste toujours amusant, pour les tout-petits. Le dessin y est expressif, avec un trait rond, très doux et quelques touches de couleurs, sur les personnages.

Il est où chat ? est un livre aux pages cartonnées, facile à prendre en main, pour les jeunes lecteurs, proposant une histoire simple et efficace, amusante et entrainante, avec un texte très court et des illustrations expressives.