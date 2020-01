L’Odyssée de Pénélope – Premier chant

Premier chant est le premier tome de la nouvelle série d’humour et d’aventures mythologiques, L’Odyssée de Pénélope. Une bande dessinée originale et plaisante, de Bernard Swysen et Christian Paty, parue aux éditions Soleil, en janvier 2020.

Il y a bien longtemps, sur la mer Égée, un navire voguait tranquillement. Trois femmes discutaient, espérant que leur quatrième amie retrouve rapidement son mari, car depuis qu’elles sont parties, leur reine est d’une humeur massacrante ! C’est à peine si elles osent lui adresser la parole. Pendant ce temps, sur le pont, Pénélope pense, elle se demande pourquoi les hommes font toujours passer le travail avant la famille. Pourquoi son Ulysse, roi d’Ithaque, a préféré jouer à la guerre, plutôt que de rester auprès d’elle et de leur jeune fils, Télémaque ? Elle se pose plein de questions, qui restent sans réponses, et s’agace, il devra faire attention à lui si elle apprend qu’il a fait un couple à Troie ! Mais Pénélope est bientôt stoppée dans ses réflexions, car ses amies viennent de crier « Terre »… Les femmes commençaient à désespérer !

C’est une odyssée folle qui attend Pénélope et ses trois amies, Antiope, Lampédo et Marpésia. La reine est partie d’Ithaque pour retrouver son mari, trop longtemps absent, mais malheureusement, elle ne va pas le retrouver de sitôt, car une grande aventure et plein de péripéties l’attendent elle et ses trois amies. Les quatre personnages sont rapidement présentés et facilement discernés, le récit, lui, se veut, par moments, féministe et assez humoristique, avec des jeux de mots et quelques références. La bande dessinée offre un bon moment de lecture, une aventure où l’héroïne est déterminée, courageuse, créative et rusée, accompagnée de trois amies, toutes très différentes et formant ainsi un groupe parfaitement cocasse, qui arrive à se sortir de toutes les situations, jusqu’ici ! Le dessin est plaisant, avec un trait vif et fluide, plutôt humoristique, rond et expressif.

Premier chant est le premier tome de L’Odyssée de Pénélope, une bande dessinée humoristique, qui inverse les rôles, laissant Ulysse attendre Pénélope à Ithaque et Pénélope vivre une grande aventure, avec l’aide de ses amies, tentant de retrouver le chemin de la maison et devant affronter tous les dangers…