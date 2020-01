« From Out Of Nowhere »: le nouveau Jeff Lynne’s ELO explose les frontières de la pop orchestral !

En formant ELO (Electric Light Orchestra) en 1971, Jeff Lynne avait pour objectif de créer des chansons rock et pop modernes en y intégrant des instruments classiques violoncelle, violons à des sons expérimentaux. Près d’un demi siècle plus tard, l’aventure continue avec un résultat toujours aussi éclatant.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jeff Lynne fût le génie créatif derrière ELO, groupe britannique qui a vendu plus de 50 millions d’albums dans le monde, eu plus de 20 Top 40 hits aux États-Unis au Royaume-Uni et qui reçu d’innombrables prix et distinctions.

Et comme pour les précédents opus, ce « From Out Of Nowhere », non pas sorti de nulle part comme l’annonce le titre mais bien de la cuisine intérieure du compositeur, devrait vite trouver sa place dans la discothèque des fans.

Auteur-compositeur et arrangeur pour les autres (Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Tom Petty, Dave Edmunds, Roy Orbison, Ry Cooder, Joe Walsh des Eagles) Jeff Lynne se révèle être aussi un chanteur singulier avec cette voix haut perchée, identifiable entre mille et doublé d’un guitariste émérite. On retrouve ici la large palette de sons qui sont la marque de fabrique d’ELO, l’ADN de cette pop millésimée 70’s, ce son pop synthétique patiné et bien sûr ces mélodies pop réglées au millimètre dans la formule « couplet-pont-refrain ». Des mélodies qui vous pénètrent le cerveau pour ne plus jamais en ressortir. Comme pour ces productions précédentes, cet album a un pied dans la pop 70’s et l’autre dans le rock’n’roll futuriste, avec ces voix en canon, ces symphonies de cordes en cascades, ces guitares électriques rehaussées de synthétiseurs gorgés d’effets spéciaux d’un autre temps. Enregistré au Bungalow Palace, la maison studio de Jeff Lynne située à LA en Californie en compagnie Jeff Lynne a joué de tous les instruments : chant, guitare, batterie, basse, claviers, vibraphone et certains backing vocals. Si la liste est trop longue pour mentionner tous les joyaux musicaux que l’on peut découvrir ici citons tout de même ce « From Out Of Nowhere » qui ouvre l’album dans la lignée d’un Paul Mc Cartney, ces mélodies intemporelles que sont « Losing You » et « Help Yourself » qui rappellent un certain George Harrison, ce « All My Love » et ce « Down Came The Rain » emprunts de nostalgie, sans oublié le très rock’n’roll « One More Time » ou ce « Time Of Our Life » que n’aurait pas renié Roy Orbison. A noter également deux magnifiques ballades « Goin’ Out On Me » et « Songbird » qui pourraient avoir été composées dans autre espace temps que le notre.

Si vous êtes un inconditionnel d’ELO et de Jeff Lynne, ajoutez cet album à votre collection, vous ne le regretterez pas.

Jean-Christophe Mary

Jeff Lynne’s ELO « From Out Of Nowhere » (Columbia)

01 From Out Of Nowhere

02 Help Yourself

03 All My Love

04 Down Came The Rain

05 Losing You

06 One More Time

07 Sci-Fi Woman

08 Goin’ Out On Me

09 Time Of Our Life

10 Songbird