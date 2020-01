Dagfrid – Des brioches sur les oreilles est un petit roman, pour les jeunes lecteurs d’Agnès Mathieu-Daudé et Olivier Tallec. Un ouvrage de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs, paru ce janvier 2020, proposant une aventure viking amusante.

La jeune narratrice s’appelle Dagfrid. Elle n’aime pas son prénom, elle le trouve moche. Toutes ses copines s’appellent Solveig ou Astrid ! Elle affirme que la vie de fille viking n’est pas compliquée, quand tu nais, tes cheveux blonds poussent et dès qu’ils sont longs, on fait deux tresses. Et quand celles-ci sont bien longues, on les enroule sur les côtés de la tête, comme des brioches qui poussent sur les oreilles. Puis, les filles sont habillées avec une espèce de robe très longue qui entrave les jambes et empêche de courir. Pendant l’enfance, on apprend aux petites filles vikings des trucs très utiles, comme tresser les cheveux, coudre les longues robes, ou encore cuisiner, ou plutôt faire sécher du poisson.

La jeune Dagfrid ne semble pas aimer sa jeune vie, et surtout le poisson qu’elle doit manger quotidiennement. Son peuple, sur une petite île, ne mange que cela et Dagfrid n’en peut plus, elle en a marre aussi des robes longues qui entravent ses jambes et des brioches sur les oreilles des filles. Elle ne veut pas de cela et le fait bien prendre, en commençant, car on lui a appris à coudre, par porter des pantalons, pour pouvoir courir et sauter sur les rochers, mais surtout pour pouvoir monter à bord d’un bateau. Le récit est captivant, avec cette héroïne qui veut changer les codes, ne pas ressembler aux autres petites filles. Une aventurière, qui n’hésite pas à quitter son village pour trouver un ailleurs, peut être meilleur. C’est une histoire d’émancipation, de volonté de changer les traditions et de faire des découvertes, comme des rencontres, d’apprendre, mais aussi d’apporter. Le texte, agréable à lire, pour les jeunes lecteurs, s’accompagne de quelques illustrations plaisantes et expressives, au trait fin et fluide.

Dagfrid – Des brioches sur les oreilles est un roman, pour les jeunes lecteurs, dès 6 ans, assez amusant et intéressant, avec cette héroïne particulière, qui dénonce la condition féminine de son clan et part pour tenter de découvrir autre chose que le poisson à manger…