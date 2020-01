L’accompagnement en fin de vie à domicile est-il possible ?

Chez la personne âgée, mais également au niveau de son entourage, la fin de vie est toujours une période délicate. Elle soulève de nombreuses questions : accompagnement de la personne et de son entourage, charges financières liées aux prestations médicales, les soins d’hygiène, etc. De nombreux points doivent être considérés lors d’une décision d’hospitalisation à domicile. Il est important de les connaître, afin de bien organiser la prise en charge.

La décision de l’accompagnement en fin de vie à domicile

Lorsqu’une personne arrive au terme de sa vie, les proches ainsi que le médecin peuvent décider de poursuivre sa prise en charge à domicile. Le médecin traitant a un rôle décisif dans cette démarche d’accompagnement. Il prend en charge l’organisation des soins et facilite les démarches de la famille. Il joue ainsi le rôle d’interface entre les structures de soins et les proches du malade, et le patient lui-même.

Il est indispensable de disposer d’un environnement familial favorable et d’un accompagnement médical. La continuité des soins doit être assurée par une équipe de proximité, incluant le médecin traitant. Le retour à une structure hospitalière doit être possible à tout moment.

Les familles peuvent demander conseil auprès d’un assistant social qui pourra suggérer des solutions de soutien matériel et financier, afin d’alléger les tâches quotidiennes et réduire les coûts de l’hospitalisation.

Les associations spécialisées dans la prise en charge à domicile

De nombreuses associations se mobilisent afin d’apporter leur aide aux familles et aux malades en fin de vie. Il peut s’agir d’une aide psychologique, afin de rester à l’écoute des accompagnants. L’objectif est de soutenir les personnes qui souffrent et qui ressentent le besoin de se confier. Les séances d’aides peuvent se faire par téléphone ou par mail. Selon les situations, les écoutants peuvent décider de l’opportunité d’organiser une rencontre personnalisée. Ce service d’écoute est entièrement gratuit et confidentiel. Faire appel à une association spécialisée dans l’accompagnement en fin de vie à domicile est aussi l’occasion pour les familles de poser les questions essentielles sur la maladie et/ou la fin de vie.

Les aides financières disponibles pour la prise en charge des soins palliatifs

Les personnes en fin de vie, et qui souhaitent vivre leurs derniers jours à leur domicile peuvent bénéficier d’une prise en charge financière spécifique. Ces prestations financières permettent aux familles d’assurer les soins spécifiques, en fonction des besoins du malade :

Le financement attribué par le FNASS (Fonds National d’Action Sanitaire et Social) :

Cette aide prévoit la prise en charge des frais de médicaments et fournitures non remboursables par la CPAM, à condition qu’ils soient justifiés médicalement. Elle concerne également les prestations pour gardes-malade à domicile.

Ce type de financement est accordé sous conditions de ressources de la personne ou de son foyer, et en fonction de la situation médicale du malade. Afin d’estimer au mieux le coût de l’hospitalisation, une évaluation des ressources financières du patient doit être effectuée.

Pour bénéficier de ce type d’aide, la personne doit être accompagnée par un réseau d’hospitalisation à domicile (HAD) une Equipe Mobile de Soins Pallatifs (EMSP), ou par un SSIAD (Service de de Soins Infirmiers à Domicile).

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)

Cette aide s’adresse aux personnes souhaitant une prise en charge médicale à domicile, et peut être cumulée avec la FNASS. Elle concerne les patients en perte d’autonomie, et couvre une partie des dépenses nécessaires au maintien à domicile. Cette aide est attribuée sans condition de ressources, mais requiert une participation financière du malade, déterminée en fonction de ses revenus.

La Prestation de Compensation du Handicap

Elle permet de prendre en charge les frais liés à la maladie ou au handicap. Elle est destinée à financer des domaines spécifiques : aides techniques et matérielles, aides à la personne, etc. Pour en bénéficier, le malade ne doit pas percevoir l’APA.

Les mutuelles

Selon le type de contrat souscrit, les mutuelles peuvent payer les heures d’aide-ménagère, en fonction des besoins du malade. Il est recommandé de s’adresser directement à la mutuelle, afin de s’informer des types de prestation et de leur durée.

Les services de location de matériel médical

Afin d’apporter le meilleur confort au malade, il est indispensable de bien s’organiser, en particulier sur le plan matériel. En cas de besoin d’un équipement spécifique, les familles peuvent s’adresser à des prestataires de services. Le matériel proposé est spécialement conçu afin de permettre à la personne de s’installer confortablement, comme les lits médicalisés ou les fauteuils.

Il est tout aussi important que le patient reçoive les meilleurs soins d’hygiène. Dans cette optique, les entreprises spécialisées dans la prise en charge des soins à domiciles proposent divers articles en location ou à la vente : il peut s’agir d’un équipement d’aide à l’hygiène, comme le rehausse-WC ou la baignoire à porte, des dispositifs pour les perfusions ou la nutrition parentérale.