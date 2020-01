Chef Robot Multifonction de dBb : 5 en un et ultra compact !

Si vous avez envie de vous faciliter la tâche avec la diversification alimentaire de bébé, je vous conseille de vous munir d’un bon robot. J’ai eu la chance de recevoir celui de dBb, à savoir le Chef Robot Multifonction, que j’ai pu tester durant plusieurs semaines. Hyper pratique, il a su me convaincre par bien des points. J’avais envie de lui consacrer une revue complète. C’est parti !

Le Chef Robot Multifonction de dBb

Lorsqu’il a été question de débuter la diversification alimentaire de bébé, j’étais convaincue qu’il me fallait un robot efficace, facile à utiliser, tout en un. Pas mal de marque en propose, pas toujours simple de s’y retrouver. Pour tout vous dire, celui de dBb n’était pas mon premier choix. J’ai d’abord opté pour l’un de ses concurrents qui ne m’avait pas vraiment convaincue. Je l’ai trouvé trop gros, trop compliqué, pas efficace sur le mixage. Alors qu’avec le Chef Robot Multifonction, j’ai apprécié de cuisiner les petits plats de bébé. Je l’ai trouvé très facile d’utilisation, pratique aussi, car de petite taille, et très bien pensé.

Les atouts du Chef Robot Multifonction de dBb

Sa taille est plus que raisonnable. Il ne prend pas une place folle sur le plan de travail. Cela est dû au fait qu’il a été pensé différemment des autres robots. Ses deux bols indépendants s’emboîtent l’un sur l’autre. Il est donc plus haut que large. Ingénieux !

Il est multifonction. Il va permettre une cuisson à la vapeur via deux puissances différentes. La possibilité de mixer les aliments grâce à un contenant de 400 gr (2 puissances disponibles également). Mais aussi de stériliser les biberons, d’autres accessoires, de décongeler, de réchauffer rapidement avec 700W de puissance chauffante. Il a même une fonction autonettoyante pour éviter qu’il ne s’entartre trop rapidement.

L’idée des deux récipients séparés permet de cuire deux fruits ou deux légumes différents sans les mélanger. Ou les légumes d’un côté et les pâtes/viande de l’autre. La cuisson à la vapeur se fait parfaitement bien, que ce soit pour le panier collé au socle que pour celui du haut.

Il est très facile d’utilisation. D’un côté, on retrouve la jauge du réservoir à remplir pour la cuisson à la vapeur. Ainsi que le tableau de commandes digital, permettant de choisir la fonction souhaitée au préalable. De l’autre côté, un bol à poignée qui se clips facilement, un panier à vapeur et bien sûr les couteaux qui permettent le mixage des aliments. Le tableau de commandes est très appréciable. De plus, il émet des bips pour prévenir dès lors que le cycle est terminé.

Quelques accessoires sont également présents avec le robot, à savoir une pince, une spatule, une cuillère et un pot de conservation. La spatule est top. Elle permet de récupérer toute la mixture sur les rebords.

Le robot se lave en un rien de temps. C’est tellement appréciable !

Mon avis sur l’utilisation



J’ai trouvé le robot très agréable d’utilisation et ce depuis le départ. J’aime l’idée des deux bols qui s’imbriquent l’un au-dessus de l’autre. Il ne prend pas de place. Les contenants permettent de réaliser de bonnes quantités. Perso, j’aime bien mélanger la cuisson de fruits différents pour que les saveurs se mélangent. Côté utilisation : simplissime ! Qu’est-ce que j’aime quand c’est instinctif ! J’ai vraiment apprécié le tableau de commandes qui est fluide, facile à utiliser. Il suffit d’effleurer les touches pour les déclencher. Je n’ai pas vu de grandes différences entre les deux puissances de vapeur. En revanche, j’ai trouvé un vrai intérêt aux deux vitesses de mixage. Cela permet de réaliser des petites purées de légumes gourmandes. Et des compotes de fruits savoureux. De gérer l’épaisseur de la purée selon l’âge de bébé. Le réservoir d’eau est facilement accessible. Le robot se nettoie rapidement, c’est parfait !

Côté prix, autour de 100 €. Franchement, rien à redire. Surtout lorsqu’on le compare à d’autres robots chez des concurrents qui sont moins bien pensés, qui prennent de la place, avec bien trop d’ustensiles à nettoyer… Et bien plus chers au final !