L’autre Terre, le premier tome

L’autre Terre est un nouveau comics, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome, de Tom Peyer, Jamal Igle et Andy Troy. Une bande dessinée, parue ce janvier 2020, présentant deux univers parallèles, deux héros qui vont intervertir, malencontreusement leur place.

A Fortune City, sur la Terre Alpha, Homme-Libellule et Dard, deux super-héros, sont en très mauvaise posture. Tous les deux attachés, sanglés à une table, bientôt découpés et chauffés, dans le four miroir d’un certain Numéro Un, un méchant. Homme-Libellule tente de rassurer son jeune coéquipier, qui ne sait pas combien de temps, il pourra tenir. Pendant ce temps, le méchant, avec toute sa bande, se réjouit d’avoir réussi à les capturer. Ainsi, il peut faire ce qu’il veut, notamment, délesté le musée municipal de ses chefs-d’œuvres les plus inestimables pour les remplacer par des portraits de lui-même. Alors qu’il est prêt à quitter les lieux, avec ses sbires, il se fait surprendre par Homme-Libellule et Dard, qui ont réussi à échapper au four miroir. Le brillant héros a réussi à s’emparer de l’épingle à cravate de Trey, pour ensuite s’en servir contre le point faible du mur de miroirs.

C’est un peu une parodie qui est à découvrir ici, mais elle est assez bien menée, proposant deux mondes, la même Terre mais des dimensions différentes, avec d’un côté le monde des gentils, où même les méchants ne sont pas si terribles et de l’autre un monde réellement corrompu, où il n’y a que la violence qui règne. Dans ces mondes parallèles, il y a les mêmes personnages, avec des caractères et des ambitions différentes, ainsi le super héros et le super méchant de la Terre Alpha vont malencontreusement se retrouver sur le Terre Oméga, et inversement. Le principal élément de l’intrigue est posé, il n’y a plus qu’à tourner autour et faire avancer les personnages dans ces différents mondes. La bande dessinée est bien découpée, en plusieurs chapitres, facilitant ainsi la lecture. L’histoire est assez plaisante, avec quelques clichés, mais ces derniers ne sont pas trop surjoués et l’intrigue reste captivante, avec quelques questions restées en suspens. Le dessin est dynamique, avec un trait travaillé et fluide, des personnages expressifs.

L’autre Terre est une nouvelle série, qui débute avec ce premier tome, un comics de qualité, une bande dessinée qui met en avant deux mondes parallèles distincts, avec deux super-héros qui vont intervertir leur place et passer dans l’univers de l’autre, découvrant ainsi une autre réalité…