Black Bone – Coltan Song

Coltan Song est le premier tome de la nouvelle série de romans, pour adolescents, Black Bone. Un livre de quatre auteurs et autrices, un collectif paru aux éditions Nathan, ce janvier 2020, qui offre un thriller haletant et journalistique.

Irène est à plat ventre dans la poussière, elle tremble de tous ses membres. Une main collée sur sa bouche, pour étouffer ses gémissements, elle rampe sur la terre battue. Elle essaie de rester dans l’ombre pour ne pas mourir. Son appareil photo, qui est équipé d’un lourd téléobjectif, tressaute sur son dos et l’écorche. Des coups de feu retentissent dans la nuit, accompagnés d’éclairs de lumière blancs, qu’elle peut apercevoir par la porte légèrement entrouverte du hangar où elle s’est réfugiée. En effet, quand l’assaut a commencé, elle a eu juste le temps de se mettre à l’abri dans ce hangar de tôles ondulées. Elle le savait pourtant, c’est le risque de son métier, la mission était risquée…

Marie, une jeune femme, vient de perdre sa mère, Irène, qui était journaliste. Un soi-disant accident de la route, qui met le doute dans la tête de la jeune femme, car en triant les affaires de sa mère, elle se rend compte que celle-ci s’intéressait aux conditions de fabrication d’un smartphone dernière génération, de minerais rares et d’un mystérieux individu. Avec l’aide d’un ami et de sa marraine, la jeune femme va tenter de reprendre l’enquête de sa mère, qui va l’amené bien au-delà de ce qu’elle pouvait imaginer… Le récit est captivant, présentant un thriller assez bien ficelé, et une intrigue bien menée, avec des sujets touchants et actuels, pour ce roman moderne, sous la forme d’un journal.

Coltan Song est le premier tome d’une nouvelle série intitulée Black Bone, un roman qui met en avant la nouvelle génération, de jeunes héros prêts à changer le monde, entre écologie, enquête, journalisme, lanceurs d’alerte, dans un thriller plutôt bien mené.