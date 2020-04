Pataquès – Meurtre à la compta

Meurtre à la compta est un nouvel ouvrage de la collection Pataquès, des éditions Delcourt. Une bande dessinée au petit format carré, de James et David de Thuin, parue fin février 2020, qui nous plonge dans une enquête farfelue, dans le monde de l’entreprise.

Ce matin-là, dans une entreprise, un homme vient voir un collègue, pour lui demander les chiffres du jour. L’autre homme assis devant son bureau et ordinateur énonce deux chiffres. Le premier homme le remercie et demande s’il sait à quoi se réfèrent ces chiffres. L’autre répond que non, il ne sait pas. Pour le premier homme qui prend des notes, tout cela est parfait ! Le deuxième homme se lève et propose à son collègue d’aller demander à Paul, à la compta, de les éclairer sur ces chiffres. En chemin, le premier annonce que Paul est pourtant loin d’être une lumière ! Le deuxième rigole et affirme que c’est pour ça qu’ils sont au marketing. Ils ont de l’esprit ! Ils arrivent au bureau de Paul et lui expliquent qu’ils ont les chiffres du jour, qui ont l’air cools et beaux, mais souhaiteraient savoir à quoi ils correspondent, histoire de savoir pour quoi ils bossent…

Les deux collègues découvrent alors que Paul, de la compta, ne bouge pas, ne répond pas. Ils se posent des questions et pensent qu’il est mort ! La police vient alors rapidement constater les faits. Une enquête improbable débute dans cet univers d’entreprise, entre chiffres du jour, vocabulaire atypique, jalousies internes, luttes de pouvoir et relations entre services. Une commissaire et son adjoint Pichard, vont mener une drôle d’enquête, tentant de lever le voile sur le meurtre d’un comptable, dont le corps va disparaitre, sans qu’ils aient eu le temps de relever des indices. Une investigation qui va s’avérer de plus en plus complexe, au vu des éléments requis et des différents témoignages. Une bande dessinée intrigue et entremêle à cette enquête une romance peu banale ! Le récit est plein d’humour et de jeux de mots, offrant un réel moment de lecture amusante et absurde. Le dessin est très simple, avec un trait fin et expressif, assez efficace et suffisant pour cette lecture drôlissime et entrainante.

Meurtre à la compta est une bande dessinée au format original et à l’intrigue improbable. Une enquête pour une commissaire et son adjoint, qui vont devoir découvrir qui a tué Paul, le comptable, mort à son poste de travail, et dont le corps va rapidement disparaître…