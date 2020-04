5 astuces pour faire connaître son entreprise TPE PME sur internet

Développer votre communication sur le web est devenu incontournable pour vous faire connaître, entrer en contact avec vos clients et générer des ventes. Le marketing digital prend une place importante dans les stratégies de communication marketing. Découvrez les 5 étapes clés pour développer votre TPE PME grâce à la mise en place d’une stratégie digitale complète.

1- Créer un site internet professionnel pensé pour l’utilisateur

Avoir un site internet est désormais une priorité. Pour citer quelques chiffres révélateurs, 82% des internautes français font régulièrement des transactions en ligne. Plus de 4 internautes sur 10 naviguent sur le web exclusivement via mobile.

Vous devez donc réaliser votre site en responsive pour qu’il soit fluide pour les consultations mobiles. Mettez tout en oeuvre pour comprendre les besoins de vos clients.

Optez pour un design simple et une plateforme intuitive afin de convertir les visiteurs de votre site web en acheteurs potentiels de vos produits ou service. Pensez aussi à optimiser votre design et de vos images afin que votre site internet charge rapidement.

2- Travailler son image grâce aux réseaux sociaux

Près de 44% des personnes qui souhaitent se renseigner sur une marque consultent d’abord ses réseaux sociaux avant d’entrer en contact avec elle. Avec 38 millions d’utilisateurs en France, les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn, ou encore Youtube représentent un média puissant pour communiquer.

Présenter votre marque, développer vos partenariats, lancer de nouveaux produits… À chacun de vos besoins adaptez votre stratégie pour investir de façon efficace le réseau social le plus pertinent.

3- Cibler les bonnes personnes pour trouver des clients

Grâce au SEA (Search Engine Advertising) et aux campagnes payantes sur les réseaux sociaux, vous pouvez choisir les personnes auxquelles vous souhaitez vous adresser. Apprenez de vos audiences grâce à Google Analytics et à vos statistiques sur les réseaux sociaux pour cibler les bonnes personnes. LinkedIN, Instagram, Facebook, Twitter et Youtube proposent des outils complets de statistiques pour vous aider dans cette démarches.

En parallèle, les plateformes professionnelles de publicités mises en place par les réseaux sociaux sont extrêmement complètes et vous permettront d’investir votre budget média sur les personnes qui comptent vraiment pour votre entreprise. L’installation des pixels Facebook et de l’insight tag de LinkedIN sont des sources précieuses d’informations pour développer votre projet.

4- Analyser ses performances marketing

Le “test and learn” ou stratégie d’apprentissage est la clef d’une bonne communication digitale. Investissez une petite partie de votre budget dans une première phase de tests et optimisez votre coût par clic et votre coût par mille (CPC et CPM) en analysant les performances de vos publicités. Images, mots clefs, audiences…

Tous ces paramètres sont à prendre en compte pour déterminer le bon message, la bonne audience et le bon moment pour lancer vos campagnes de grandes envergures.

5- Développer son référencement naturel SEO

Les petites entreprises peuvent être récalcitrantes au début de leurs activités à l’idée d’investir dans le référencement de leur site internet. C’est pourtant un investissement essentiel sinon incontournable pour apparaître dans les moteurs de recherches. En effet seulement 25% des personnes consultent la deuxième page des résultats de réponses d’un moteur de recherche.

Pour être visible vous devez viser la première page grâce au SEO (Search Engine Optimization). Il est donc primordial de connaître vos concurrents, les mots clés à utiliser en priorité et vous positionner dès le début de votre activité grâce à un référencement de qualité. Faire du SEO sur Google n’est pas chose facile, en effet il existe plus de 200 paramètres à maîtriser en référencement.

Qu’il s’agisse de SEO on-site, off-site ou de SEO technique, il est recommandé de faire appel à une agence professionnelle de communication spécialisée dans le référencement pour espérer à monter sur la première page de Google.

En résumé, voici les 5 conseils pour faire connaître son entreprise sur internet

Penser à l’utilisateur.

Créer des contenus qui répondent aux requêtes des utilisateurs.

Réaliser des interfaces adaptées à leurs besoins.

Comprendre votre audience.

Développer votre image de marque sur les réseaux sociaux.