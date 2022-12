Sabon – La collection Noël « Blush gourmand »

Sabon, est une oasis, une marque née dans le désert, sur les bords de la Mer Morte, au carrefour de cultures et civilisations. Une marque de produits de beauté et de senteurs pour la maison, qui depuis 1997 sait plaire et offrir de bons soins naturels. Pour ces fêtes de fin d’année la collection « Blush gourmand » vient offrir de tendres moments de bien-être…

Sabon est une marque de produits de soins, née en 1997, au bord de la Mer Morte. Une marque qui a su se faire sa place, notamment avec ses produits créés à partir d’ingrédients naturels et son Body Scrub. Un gommage pour le corps unique et devenu iconique. Une recette qui mêle les bienfaits des sels de la Mer Morte et quatre huiles végétales.

Ainsi, pour les fêtes, Sabon présente une belle collection « Blush gourmand ». Des produits pour s’éveiller à un univers merveilleux, inspirés d’une merveilleuse pâtisserie parisienne. Les produits jouent avec les textures, le design et les senteurs. La collection se compose de différents produits, mais aussi de coffrets, duos et trousses.

C’est la trousse Sweet Treats Ritual que France Net Infos a eu la chance de découvrir. Elle se compose de trois produits pour le corps. Il y a une huile de douche, un gommage Body Scrub et une lotion pour le corps. La petite vanity est plaisante, sobre et élégante à la fois. Pratique, elle permettra d’empoter facilement ce rituel bien-être en vacances ou en week-end, pour continuer à prendre soin de soi. Le flacon de 100ml d’huile de douche « Blush gourmand » possède une texture délicate et soyeuse. Elle est douce et agréable, elle apaise les peaux sensibles et offre un parfum merveilleux, qui reste sur la peau.

Le Body Scrub « Blush gourmand » se présente dans un pot en verre de 60g. Une formule qui va raviver les sens et revitaliser la peau, avec cet iconique gommage. La recette de sels de la Mer Morte, de grains d’amande douce et d’huiles végétales, exfolie et nourrit la peau efficacement. Un gommage doux et gourmand, bienfaisant et très appréciable, pour une peau douce et radieuse.

Enfin, un tube de 50ml de crème pour le corps vient compléter et finir le rituel. Sa texture est agréable, non grasse, et pénètre facilement dans la peau. Enrichie de sept huiles naturelles et son parfum d’amande et de rose, la crème nourrit efficacement la peau, tout en laissant un agréable parfum.

Sabon, marque de produits de soins et de senteurs pour la maison, présente une belle collection pour Noël. « Blush gourmand » se compose de différents produits de soins fabuleux, ainsi que de coffrets différents, pour des soins complets. C’est ainsi que la trousse Sweet Treats Ritual vient parfaitement répondre à toutes les attentes et offre un rituel réconfortant pour les fêtes de fin d’année !

