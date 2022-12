Le secret du Capitaine – Pastel

Le secret du capitaine est un grand album de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru en octobre 2022. Un bel ouvrage, plein de tendresse, de Stéphane Poulin et Jean Leroy, qui présente une belle aventure palpitante, curieuse et surprenante.

Valia est une jeune fille mousse, à bord de L’intrépide. Un célèbre navire du non moins célèbre corsaire Basile le Brave. Les victoires du courageux capitaine ne se comptent plus, tellement il y en a ! Il en a remporté beaucoup, dont celle, la plus incroyable de toutes, contre le légendaire Kraken. La petite orpheline a déjà eu envie de considérer Basile le Brave comme son père. Malheureusement, un capitaine comme lui ne peut pas faire de sentiment. Valia le sait très bien, alors elle s’entraîne à paraître aussi sévère que son modèle. Une nuit, un incendie se déclare à bord du navire.

Le récit est curieux et palpitant, présentant, tout d’abord, une jeune orpheline et un brave capitaine. Un homme fort, rassurant et plutôt juste. Un modèle pour la petite mousse, qui l’affectionne particulièrement. Alors, lorsqu’une nuit, le navire prend feu, et qu’il faut évacuer tout le monde, Valia n’hésite pas à remonter à bord, pour retrouver le capitaine. Le texte est simple, court et efficace, adapté aux jeunes lecteurs qui vont s’immerger facilement dans l’histoire. Les personnages sont charismatiques, assez captivants, tout comme l’environnement. L’affection de la petite héroïne pour le capitaine se ressent, offrant aussi une atmosphère particulière. Le dénouement est surprenant et plein de tendresse, il plaira aux petits comme aux grands. Le dessin est captivant, travaillé, réaliste, offrant de belles et grandes scènes immersives.

Le secret du capitaine est un bel et grand album de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un grand livre qui présente une histoire touchante et captivante, surprenante et curieuse, entre courage, force, détermination, admiration, authentique, honnêteté, bravoure, partage et secret !

