Les parents, à table !!! Nouvelle fournée est le second volume des parents à table !, des éditions Mango. Un ouvrage culinaire, pour les enfants, à partir de 8 ans, de Sylvie Da Silva, paru en octobre 2022. Dix nouveaux menus thématiques et faciles, surprenants et savoureux, sont à découvrir !

Après un sommaire assez complet, qui invite au voyage et à la gourmandise, des informations sur la base sont expliquées. Il est expliqué que dans ce livre, les rôles sont inversés. Ce sont les enfants qui passent derrière les fourneaux et deviennent chefs de cuisine ! Ils sont invités à préparer des menus pour les parents et le reste de la famille. Les enfants pourront ainsi se faire plaisir et épater tout le monde. Puis, des règles et les produits de base sont détaillés, pour pouvoir bien commencer. Le respect des saisons, les produits locaux et le gaspillage ont également leur propre encadré, pour sensibiliser les plus jeunes.

Le livre est adapté et très complet, pour les enfants, qui vont s’amuser et être fiers de préparer un repas. Après les bases et quelques indications, pour faire au mieux, des recettes sont suggérées, par thématiques. Un tour du monde culinaire est proposé, en commençant par un menu espagnol ! Pour chaque thème, un menu complet est suggéré, entrée, plat et dessert. Les temps de préparation, le nombre de parts et les ingrédients sont bien détaillés. La description du matériel est également présentée, pour faciliter le travail des enfants, tout comme une partie « Dico » offre des définitions ! Les étapes, pour chaque recette, sont bien découpées et définies. Une belle photographie alléchante, du plat terminé, vient compléter la recette présentée. Des variantes et des recommandations viennent également et efficacement compléter l’ouvrage.

Les parents, à table !!! Nouvelle fournée est le second volume des Parents à table, des éditions Mango. Un ouvrage culinaire qui propose aux enfants de cuisiner pour leurs parents et toute la famille, autour de dix menus variés et gourmands. Il y a même des menus de fêtes pour les anniversaires ou encore Noël !

