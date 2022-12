Trois filles debout – Activisme écologique aux Éditions Jungle

Si vous n’avez jamais entendu parler de Greta, Ellyanne ou Autumn, c’est que vous vivez sûrement dans une grotte !! Ces Trois filles debout sont les figures modernes et militantes de la jeunesse écologiste. Chacune dans leur pays, elles ont acquis une renommée presque internationale, car leur combat a été reconnu jusqu’à l’ONU.

Ceci est leur histoire, leur prise de conscience et leur ascension dans le monde des adultes pour défendre l’environnement. Trois portraits inspirants dans un one shot jeunesse publié aux Éditions Jungle depuis le 18 août 22 . (+8)

Le décor :

Autumn Peltier est 2004, membre de la première cana au Canada. Elle habite une réserve avec sa famille, et, depuis sa naissance, sa communauté amérindienne voue une importance capitale à l’esprit de l’eau. Les filles/femmes de la famille lui rendent souvent hommage par des danses sacrées. Mais, dans sa huitième année, lors du rassemblement de la cérémonie de célébration de l’eau, elle constate avec effroi que l’endroit est pollué. Des panneaux ont été installés pour que personne ne boive ou se lave les mains dans la rivière près des cascades.

La jeune fille ne comprend pas. Mais très vite, en discutant avec des activistes déjà sur place, elle se sent terriblement concernée. C’est ainsi que naît sa vocation de « guerrière » pour sauver l’accessibilité à l’eau potable des peuples autochtones.

Chemin faisant. Au fil des années. Grâce à son discours engagé, et à son statut d’enfant, elle commence à obtenir de plus en plus de notoriété. Les médias s’intéressent à elle et à son combat, et lui permettent de porter sa parole sur des chaînes nationale, puis d’être invitée à des conférences sur le climat.

Une position de militante qui lui permettra d’accéder à l’ONU, comme Greta Thunberg et Ellyanne Wanjiku …

Le point sur la BD :

Un one shot important pour sensibiliser les plus jeunes à la cause climatique et leur faire prendre conscience que les ressources écologiques se détériorent. Pour en prendre soin, ses trois portraits inspirants peuvent ouvrir ou débloquer des vocations chez les plus jeunes. Et, surtout, Séverine Vidal axe ses récits afin de vulgariser tout ce monde d’adulte, et de faire comprendre que même si on est un enfant, on peut faire entendre sa voix, grâce à ces Trois filles debout dont la notoriété dépasse celle de certaines stars.

Très important de nos jours, avec tous ces réseaux sociaux et notre monde technologique. Il semble quelquefois faire oublier à nos plus jeunes, que la vie dépend de la « pureté » de notre environnement.

Grâce aux graphismes simples d’Anne-Olivia Messana, les petits lecteurs peuvent entrer directement dans le vif du sujet. Ces trois figures modernes de la jeunesse activiste, sont représentées dans un style « anime français », et des pages documentaires sont insérées après chaque portrait dans ce one shot aux éditions Jungle.

La conclusion :

Il est quelquefois nécessaire d’avoir des lectures plus engagées que d’autres. D’abord, pour sensibiliser et/ou, après, créer des vocations auxquelles certains n’auraient peut-être pas pensé. Ce recueil présentant ces Trois filles debout et leur objectif, est une simple prise de conscience pour les plus jeunes. Car ce n’est pas parce qu’on est petit, qu’on ne peut pas participer, ou faire bouger les choses à son niveau !!

Pour un Noël, et une nouvelle année pleine d’engagement. Ce one shot fera le bonheur des plus aventuriers, et des plus motivés pour défendre la planète, grâce aux éditions Jungle !!!!