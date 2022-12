Playboy – Le calendrier 2023

C’est aux éditions Hugo & Cie, qu’est paru, en septembre 2022, le grand calendrier mural Playboy. Un bel ouvrage, qui ravira surtout les messieurs, qui vont pouvoir découvrir, tous les quinze jours, une superbe photographie de Playboy, célèbre magazine de presse masculine.

L’ouvrage est plaisant à découvrir, proposant d’observer pleinement de belles photographies de femmes mannequins. Un calendrier mural grand format, à spirales, pour profiter de ces clichés issus du magazine Playboy. Le grand calendrier est pratique et plutôt facile à installer. Les spirales permettent également de pouvoir tourner plus facilement les pages, sans les abîmer, et cela tous les quinze jours.

Tous les quinze jours, il y a donc une belle et nouvelle photographie à découvrir. Vingt-quatre clichés, plus celui de la couverture, à observer et découvrir au fil de l’année 2023. De jolies femmes plus ou moins dénudées, mises en valeur, dans des postures et lieux qui sauront plaire. Des clichés qui vont charmer les messieurs, et peut-être pas que… Les mannequins sont sublimes, bien évidemment, avec ces photographies travaillées, également. Des jeux de lumière, des tenues, des lieux, des postures qui régaleront tout au long de l’année. De beaux portraits à visualiser, avec ce calendrier qui rappelle le célèbre magazine et ses mannequins.

Un liseré, en bas de page, permet de retrouver, quand même, les semaines et les week-ends à venir. Les jours fériés sont de couleurs différentes, pour s’y retrouver plus facilement. Les dates, semaines restent très discrètes, pour pouvoir profiter pleinement des clichés.

Playboy est un calendrier, pour l’année 2023, paru aux éditions Hugo & Cie, qui vient compléter la collection. Un bel ouvrage qui offre à découvrir vingt-quatre clichés de belles mannequins, tout au long de l’année. De jolies femmes, plus ou moins dénudées, et dans des postures aguichantes, qui sauront plaire. Un cadeau à déposer au pied de certains sapins de Noël !

