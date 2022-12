Little Secret – Un jeu de bluff et de mots

Little Secret est un nouveau jeu de bluff, qui a remporté le Grand Prix du Jouet 2022. Un jeu de mots, de bluff, de déduction et de chasse à l’intrus, où il va falloir se démasque les uns les autres, sans se faire éliminer. Le jeu est simple, rapide et drôle, offrant de bons moments de rire en famille ou entre amis.

Little Secret est un jeu de bluff, distribué par ATM Gaming. Une marque qui crée des contenus d’ambiance et de divertissement. Des jeux pour tous, fabriqués en Europe, qui sont présents dans 10 pays et trois continents. Des jeux de cartes principalement, qui savent plaire et offrir de bons moments à partager.

Le Little Secret se joue entre 3 et 9 joueurs, pour les enfants à partir de 10 ans, et pour une durée de 15 minutes. Le coffret se compose d’un livret et de 180 cartes, dont 17 cartes missions, 10 cartes pouvoirs. Le but du jeu est de démasquer les autres joueurs sans se faire éliminer. Un jeu qui propose un rôle, une immersion. Les membres d’une société secrète internationale organisent des réunions dans différentes villes, pour pouvoir vérifier l’identité des participants. Pour cela, un mot de passe est utilisé. Seuls les disciples possèdent le bon mot de passe. Les infiltrés et le journaliste se cachent parmi eux. Aussi, il va falloir démasquer se démasquer les uns les autres, sans se faire éliminer !

Une partie est divisée en plusieurs manches, correspondant aux missions, selon les villes. Il faut choisir une mission, puis distribuer les cartes de cette mission. Selon la couleur de fond des encadrés de la carte, les joueurs sauront s’ils sont disciples ou infiltrés. Le premier joueur à jouer, choisi un numéro, qui permettra de déterminer le mot de passe. Tout à tous, les joueurs donnent un indice, un seul mot. Le journaliste, lui, doit improviser. Une fois que tout le monde a dit un mot, tous se concertent pour déterminer qui est ou sont les infiltrés.

Les disciples gagnent si tous les infiltrés et le journaliste sont éliminés. Les infiltrés, quant à eux, remportent la partie si l’un des deux ne s’est pas fait éliminer. Des points sont donnés et à comptabiliser, ainsi le premier joueur qui remporte 5 points est déclaré vainqueur !

Le jeu Little Secret est quelque peu difficile à expliquer, mais une fois dedans, les parties s’enchaînent. Le bluff, la chance, la ruse et l’association de mots sont de mise, pour jouer et se démasquer les uns les autres ! L’immersion se fait rapidement, pour ce jeu d’ambiance amusant, qui saura trouver sa place au pied du sapin de Noël !

