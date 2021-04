Tout-petit-Montessori – Mon premier imagier

Mon premier imagier est un livre adapté aux petites mains, qui vient compléter la collection Tout-petit Montessori, des éditions Nathan. Un ouvrage de Mizuho Fujisawa, paru en avril 2021, qui propose aux tout-jeunes-lecteurs d’enrichir leur vocabulaire.

Le livre cartonné, aux pages épaisses, est facile à prendre en main, surtout pour les plus petites. L’ouvrage débute par le thème autour de la cuisine, avec une assiette, une marmite, une cuillère, un pichet, un yaourt et une éponge. Ainsi, à chaque double page, six nouveaux éléments sont à découvrir. Après la cuisine, les fruits et les légumes sont mis à l’honneur, quelques-uns d’entre eux sont présentés. Les enfants vont pouvoir retrouver le salon, par la suite, avec la table, la plante verte, l’ours en peluche, le fauteuil, le tapis et la lampe, entre autres. D’autres pièces de la maison sont à découvrir comme la chambre, la salle de bain, ou encore le garage.

D’autres thèmes sont à retrouver, comme la journée, les activités, les instruments de musique, la nature et les animaux, qui viennent compléter l’imagier des tout-jeunes lecteurs. L’ouvrage est simple et efficace, avec trois éléments à découvrir sur chaque page, donnant une dynamique régulière et plaisante. Les thèmes plongent les enfants dans les éléments du quotidien, le monde qui les entoure, avec des objets ou gestes rassurants, sur lesquels ils vont pouvoir mettre un mot. 145 images légendées accompagnent ainsi les bambins dans leur découverte du monde et du langage, avec des pages aérées. Tout est mis en œuvre pour inviter les enfants à développer leur langage et à enrichir leur vocabulaire. Les dessins sont réalistes, doux et tendres, très plaisants, avec un trait fin et clair.

Mon premier imagier est un nouvel ouvrage de la collection Tout-petit Montessori, des éditions Nathan, qui propose aux tout-petits un incontournable pour l’accompagner dans son développement, grandir, éduquer son langage et enrichir son vocabulaire.