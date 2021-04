Camomille et les chevaux – Dans la joie jusqu’au cou

Dans la joie jusqu’au cou est le neuvième tome de Camomille et les chevaux, des éditions Bamboo, paru fin mars 2021. Une bande dessinée de Lili Mésange (Frédéric Brrémaud) et Stefano Turconi, dans laquelle on retrouve avec bonheur et bonne humeur Camomille et Océan.

Aujourd’hui les parents de Camomille ont fait une surprise à Anaïs, et lui ont offert un vélo. La petite fille est ravie, affirmant même que c’est le plus beau jour de sa vie ! Elle demande si elle peut en faire. Le papa la rassure et lui affirme qu’elle peut en faire dès maintenant. Et zou ! Anaïs saute sur le vélo et part à toute vitesse. Puis, elle pense à Pompon, tentant de trouver les mots pour rassurer le poney, et pensant que l’amour ne dure jamais toute une vie. En effet, désormais c’est son nouveau vélo qu’elle aime plus que tout. Alors qu’elle continue de pédaler, d’avancer et de trouver les mots pour Pompon, le pneu arrière se crève et se dégonfle sous ses yeux. La jeune fille semble moins ravie ! Un peu plus tard, elle saute au cou de son poney Pompon, affirmant qu’il est l’amour de sa vie ! Le petit poney ne comprend rien à ce qui vient de se passer…

C’est reparti pour un enchaînement de gags et de situations amusantes, qui feront sourire et rire. Camomille et Anaïs ne manquent jamais d’imagination pour se divertir et divertir les lecteurs, tout comme les chevaux et poneys de cette bande dessinée. Des bêtises vont être faites, des définitions données, des balades en barques proposées, des nuits sous les étoiles effectuées, pour présenter des moments cocasses et drôles. Les idées d’Anaïs ne sont pas toujours convaincantes, mais elle ne manque jamais d’imagination pour tenter l’impossible et toujours aller de l’avant. L’album est fluide et plaisant à découvrir, avec cet univers hippique et amusant, et ces personnages drôles et attachants. Le dessin est agréable et dynamique, avec un trait fluide, vif et plutôt rond, présentant des planches colorées et des personnages expressifs.

