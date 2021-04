Molang – La pochette de 250 stickers

250 stickers Molang est une pochette des éditions Les livres du Dragon d’Or, paru en février 2021. Une pochette kawaï, à l’effigie de l’adorable personnage Molang, accompagné de son ami Piu Piu et tous les autres, pour un univers joyeux et doucement coloré.

La pochette se compose de six planches de stickers à détacher et à coller partout ! Ainsi, 250 autocollants sont à retrouver, autour de l’univers tendre et joyeux de Molang. Des petits et des plus gros stickers, certains avec quelques mots, avec Molang et Piu Piu, ou seulement Molang. Il y a aussi les amis de Molang à retrouver, d’autres lapins adorables, mais aussi des dragons, chatons, grenouilles, poissons clown, faons, oiseaux, licornes, éléphants, hiboux, hippocampes… D’autres éléments et motifs sont à découvrir, comme des sorbets délicieux, des hamburgers, champignons, tasses, gâteaux…

La pochette est très kawaï et adorable, avec ce personnage tendre et amusant à retrouver, pour les enfants. C’est tout un univers attendrissant et coloré qui est à découvrir et qui propose, grâce à six planches de stickers, de tout décorer. Ainsi, les enfants vont s’en donner à cœur joie, pour appliquer sur les cahiers, sur les lettres, les enveloppes et les dessins. Une manière d’embellir leurs créations, tout en suggérant aussi des thèmes, inspirant ainsi les jeunes créateurs. Une activité manuelle, qui en amènent d’autres, suggérant d’écrire aux copains et copines, à la famille, ou à faire de jolis dessins pour la maîtresse, pour la prochaine rentrée, tout comme de créer de belles suspensions et mobiles, faire des guirlandes pour décorer la chambre, avec cet adorable héros…

Molang est à retrouver dans une pochette de 250 stickers, des éditions Les livres du Dragon d’Or, invitant les enfants à détacher ces autocollants et à les coller presque partout, sur les cahiers, les dessins, les lettres, les enveloppes, et toutes autres sortes de créations artistiques.