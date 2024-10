Une histoire de Tom – La surprise de grand-mère

Bonne nouvelle ! La collection « La bibliothèque de Tom » s’agrandit avec un nouvel ouvrage : La surprise de grand-mère, publié aux Éditions Mango Jeunesse. Raconté par Élisabeth de Lambilly et illustré par Marie-Aline Bawin, ce livre invite les enfants à retrouver leur héros préféré dans une histoire émouvante où l’amour et la complicité se rencontrent, menant à une belle surprise.

Une journée magique avec grand-mère

Lorsque Tom se rend chez sa grand-mère pour la journée, il ne se doute pas qu’une merveilleuse surprise l’attend à la fin de la journée. Il se laisse emporter par la joie d’être chez elle, à la campagne, et profite de ces moments qu’ils chérissent tant, loin de son quotidien. D’abord, ils passent du temps dans le jardin à cueillir des framboises, puis ils se dirigent vers la cuisine pour préparer de la confiture. Pendant que sa grand-mère fait la sieste, Tom en profite pour dessiner et lui faire des farces. Un moment de tendre complicité survient lorsque Tom découvre une valise remplie de livres ayant appartenu à son papa lorsqu’il était enfant. Ils se mettent à lire ensemble, et l’impatience de Tom grandit à l’idée de la surprise à venir. Finalement, il rejoint une personne qu’il aime tout autant au fond du jardin pour partager un instant de bonheur et de sérénité… à contempler les étoiles.

Notre avis sur le livre

« La surprise de grand-mère » est un livre adorable, à l’image de son héros, le joyeux petit Tom. Les enfants vont de suite rentrer dans l’histoire, surtout lorsqu’ils verront Tom déposer ses affaires dans l’ancienne chambre de son papa ou découvrir les livres de son enfance. L’univers est, comme toujours, doux et plein de joie. Les illustrations, bien que réalistes, apportent une sensation de réconfort, évoquant les moments passés en famille et ces lieux où les enfants aiment se retrouver, souvent à la campagne avec leurs grands-parents. La complicité entre les personnages est palpable tout au long de la lecture, tout comme l’amour que Tom partage avec son papy et sa mamie. Cela met en lumière l’importance de chérir les personnes que l’on aime et de créer des souvenirs pour l’avenir. De plus, l’idée de complicité se manifeste à travers ces trois adorables personnages qui contemplent ensemble les étoiles, nous rappellent de rester ouverts aux surprises de la vie.

Le livre est disponible aux Éditions Mango Jeunesse. N’hésitez pas à aller découvrir les autres aventures du petit Tom.

*lien affilié, livre offert