dBb – Quelques équipements essentiels pour nos babys !

dBb est une marque de puériculture que beaucoup de parents connaissent pour ses produits d’une qualité irréprochable. Ses équipements, soigneusement conçus, s’intégreront rapidement dans le quotidien des parents à la recherche de solutions efficaces et faciles à utiliser.

Je me rends compte que cela fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de dBb alors qu’elle fait partie des marques que je recommande aux parents qui m’entourent. D’abord, parce qu’elle propose du matériel essentiel, de qualité qui plus est, et à des prix compétitifs. L’univers esthétique est sympathique également, avec une petite touche de mignonnerie appréciable.

Au programme : de la vaisselle, des tasses et couverts, des bavoirs, des pots de conversation, ainsi qu’un rehausseur et des appareils électroniques.

Je n’ai pas pour habitude de parler de mon expérience de maman, mais pour dBb je suis prête à faire une exception. Parmi les équipements qui m’ont suivi durant plusieurs années, et que je vous conseille les yeux fermés, il y a le « rehausseur/chaise haute » et l’appareil électronique « dBb Chef Multifonctions ».

Ce sont pour moi deux essentiels qui, par expérience, vous rendront bien des services !

La boutique dBb est aussi présente sur Amazon.*

La chaise rehausseur de dBb

La chaise rehausseur est pratique, confortable avec cette assise assez large et ce plateau qui s’imbrique facilement. Elle a cet avantage d’être « 3 en 1 » ce qui veut dire qu’elle se transforme en rehausseur que vous pourrez déposer sur une chaise. Idéal donc pour les enfants plus grands qui se tiennent déjà bien droits et qui mangent seuls. Quelques petits détails supplémentaires, qui pour moi n’en sont pas : le repose-pied, et le double plateau réglable qui permet de tout nettoyer facilement.

L’appareil électronique « dBb Chef Multifonctions »

Quant au robot « Chef Multifonctions » que dire si ce n’est qu’il est génial. Déjà, esthétiquement, il est relativement sobre, idéal donc dans une cuisine. D’ailleurs, il est proposé en blanc/bleu glacier ou blanc/gris. Il a été conçu pour être le plus compact possible, et pourtant, il a une capacité de 1.3 litre. Il possède de 2 vitesses de mixage, ce qui veut dire que vous pourrez réaliser des purées veloutées ou hachées. Je sais qu’il a une fonction décongélation que je n’ai pas essayée, mais qui peut rendre service aux parents à 100 à l’heure ! Enfin, il stérile des accessoires, et même les biberons.

Des essentiels pour les repas de bébé

Qui dit repas, dit équipements indispensables, tels que les bavoirs. dBb en propose plusieurs, toujours très sympas esthétiquement. Il y a notamment le lot de 3 bavoirs réglables : « Mes 3 premiers bavoirs » de trois coloris différents, avec un lapinou adorable. La marque déclare qu’ils sont doux et absorbants, et de mémoire, j’ai aussi la certitude qu’ils se lavent facilement… Condition indispensable !

Pour info, d’autres bavoirs sont proposés, des récupérateurs d’aliments notamment, une bénédiction pour les enfants qui aiment manger avec leurs mains. Et aussi pour les parents qui transpirent à chaque fois qu’une pâte tombe au sol.

Enfin, j’ai eu un vrai coup de cœur pour un produit que je ne connaissais pas du tout et que je trouve ingénieux : l’assiette « Garde au chaud ». C’est le genre d’équipement sympa lorsqu’on doit se rendre au parc, ou rejoindre des amis au restaurant. L’assiette contient une réserve d’eau chaude pour maintenir le repas au chaud. Et la bonne nouvelle, c’est qu’à l’intérieur il y a des couverts assortis, et que la boîte tient avec une ventouse.

Vous l’aurez compris, dBb sait répondre aux besoins des parents. Et j’apprécie aussi que son catalogue ne propose pas une tonne de références. La marque s’en tient à l’essentiel, des produits bien étudiés, quasi indispensables au quotidien de bébé, et encore une fois, à des prix plus que raisonnables.

Je vous encourage à vous rendre sur leur site officiel pour découvrir tout cela. En attendant, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à mes précédents articles dans lesquels je présente d’autres produits de la marque.