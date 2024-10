Plonge dans la mer sombre – Ed. Glénat jeunesse

Plonge dans la mer est un livre jeunesse de Théa Lu, paru aux éditions Glénat jeunesse, en septembre 2024. Une invitation à plonger, la nuit, dans l’obscurité, pour découvrir la mer et les animaux marins différemment, et découvrir les mystères des profondeurs.

La plongeuse propose de la suivre et de plonger avec elle ! De plonger dans la mer sombre, dans les profondeurs, pour se glisser dans l’obscurité. Le jour, les eaux sont très peuplées. Mais à la nuit tombée, on peut se demander où sont passés tous les poissons. En nageant jusqu’au récif corallien, on découvre que des poissons restent cachés. Un volet est à soulever, proposant un texte différent, pour en apprendre plus sur des poissons qui se cachent dans le récif, semblable à un hôtel sous-marin. Chacun y trouve sa cavité pour également échapper à des traqueuses nocturnes. Les poissons perroquets sont sur le point de s’endormir.

L’album offre un format particulier, pour ce récit qui invite à découvrir les profondeurs de la mer, la nuit. Un voyage, une plongée incroyable, pour découvrir les mystères qui peuplent les profondeurs. Un monde sous-marin s’offre aux jeunes lecteurs curieux, entre immersion et documentaire. En effet, le livre propose une véritable plongée et découverte. Cependant, des volets à soulever proposent d’aller plus loin, offrant des informations supplémentaires, pour découvrir les dangers la nuit, dans la mer, le plancton… La vie sous-marine se découvre différemment, dans cet album singulier, magnifique et sensible. La découverte est ludique, attrayante et intéressante. Le texte reste poétique, jonglant avec des formes de documentaires adaptés. Le dessin sombre, bien évidemment, invite à l’imaginaire, tout en permettant de découvrir les fonds marins, la nuit, avec l’aide d’un trait simple.

Plonge dans la mer sombre est un ouvrage singulier, au format attrayant, des éditions Glénat jeunesse. Une invitation à découvrir les fonds marins, la nuit, et la vie qu’ils abritent, tout en apportant des paragraphes documentés, à travers des volets à soulever.