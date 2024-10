Friends : Celui qui voulait tout savoir sur la série

Si vous êtes fan de Friends, préparez-vous à plonger dans le livre que vous ne saviez pas que vous attendiez, mais dont vous ne pourrez plus vous passer ! Michelle Morgan nous livre avec Celui qui voulait tout savoir sur la série. Le guide officiel de tous les personnages, citations et moments cultes un véritable bijou pour célébrer l’une des séries les plus iconiques de tous les temps. Et pour cause, Friends fête ses plus de 30 ans et continue de faire vibrer les cœurs des fans avec des moments cultes, des répliques inoubliables, et des personnages aussi drôles qu’attachants. On vous en dit plus !

Imaginez un livre qui vous fait voyager à travers 10 saisons, plus de 100 listes, des anecdotes croustillantes et des détails fascinants qui rappellent pourquoi Friends est encore une référence aujourd’hui. Ce guide est LA bible pour quiconque connaît sur le bout des doigts les répliques comme “Pivotez!”, “Salut ça va toi?” ou encore “Ils ne savent pas qu’on sait qu’ils savent”. Morgan nous dévoile tout, des personnages principaux aux apparitions épiques de célébrités, sans oublier les lieux iconiques comme le Central Perk et les appartements mythiques.

On y retrouve aussi des zooms sur les personnages secondaires et les invités vedettes. On se souvient notamment de Chris Isaak dans l’épisode Celui qui retrouve son singe (Saison 2, épisode 12), où il engage Phoebe pour chanter devant des enfants à la bibliothèque. Ou bien évidemment de Brad Pitt en détestable ami de Ross ou même George Clooney en charmant médecin (ça rappelle des choses hein). Ces petits moments, parfois passés sous le radar, sont méticuleusement détaillés, de quoi redécouvrir Friends avec un regard neuf !

Le guide ultime pour décortiquer l’univers de Friends

Friends n’est pas seulement une série (génialissime), c’est un univers peuplé de personnages inoubliables. Le livre consacre une large partie à la dynamique des six amis, mais aussi aux parents excentriques comme les Geller, les Green et les Tribbiani. On se souviendra notamment de Nora Tyler Bing, la mère de Chandler, qui embrasse Ross dans Celui qui était comme tous les autres (Saison 1, épisode 11). Ou encore on se souvient de l’épisode où Phoebe et Rachel voient Monica et Chandler faire l’amour contre la baie vitrée et où Phoebe crie “Mes yeux ! Mes yeux” (épisode 12 de la saison 5). Culte à souhait !

Les relations amoureuses sont bien sûr incontournables : qui peut oublier la relation secrète entre Monica et Chandler ? Ou encore la saga « Je t’aime moi non plus » de Ross et Rachel, ponctuée par des scènes hilarantes comme la fameuse liste de courses de Rachel où chaque détail – du paquet de tortillas à la boîte de cookies à moitié entamée – est devenu culte. Ce sont ces petites touches de réalisme et de fantaisie qui font tout le charme de la série.Tout est inscrit dans ce livre ! On vient même à savoir toutes les relations qu’on pu avoir nos Friends dans leur vie. Tout est documenté à la perfection. Un véritable travail de fourmi.

Des thèmes et des détails à profusion

Les thématiques abordées dans le guide sont aussi variées que les situations que vivent les personnages. Vous y découvrirez tout sur les déguisements mémorables des fêtes, les flashbacks hilarants comme ceux de Thanksgiving (n’oublions pas Chandler en lapin rose et Monica en dinde géante !), ou encore les noms bizarres envisagés pour Chandler avant que ses parents ne se mettent d’accord.

Le livre ne s’arrête pas là, ils parlent même des œuvres d’art qui décorent les murs du Central Perk qui changent au fil des saison, les objets du quotidien dans les salles de bain de Monica et Rachel, les répliques cultes de Joey, tout y est. Vous vous rappelez de « Comment ça va toi? » ou du fameux « Non j’ai pas de plan! » ? Ces moments de pure comédie sont gravés dans la mémoire collective et sont scrupuleusement analysés dans ce guide. Vous vous souvenez aussi des slogans pourris que faisait Chandler avant d’intégrer son stage ?

Ce guide, c’est aussi une plongée dans les scènes les plus iconiques de Friends. Qui pourrait oublier l’épisode où Monica et Ross dévoilent leur chorégraphie ultra travaillée sur The Routine, ou la fameuse scène du canapé et du cri de Ross “Pivotez!” ? Sans compter les quiproquos amoureux comme la liste des célébrités fantasmes où Ross, fidèle à lui-même, prend la situation beaucoup trop au sérieux !

Les moments forts de la série sont tous répertoriés, jusqu’aux plus petits détails comme les cadeaux de Noël improbables dénichés par Joey et Chandler dans une station-service. Une véritable pépite je vous le dis.

Un indispensable pour les 30 ans de Friends

Plus de 30 ans après la première diffusion de Friends, ce livre est un rappel vivant de ce qui a fait de cette série un phénomène mondial. Des répliques gravées dans nos mémoires aux moments touchants, drôles et parfois absurdes, Michelle Morgan a su capter l’essence même de la série avec ce guide.

Vous l’aurez compris, Celui qui voulait tout savoir sur la série est LE guide à posséder. Que vous soyez un fan de la première heure ou que vous ayez découvert la série récemment, Vous serez transporté dans un univers où chaque scène, chaque détail, chaque interaction est un trésor d’humour et d’émotion, le tout documenté par un nombre de photos incalculables tout le long.

Préparez-vous à rire (et peut-être verser une petite larme), car Friends n’a jamais été aussi fascinant qu’avec ce livre entre les mains. Allez moi je vais vite retrouver mes DVD et me mater pour la 2 390 900ème fois la série.

