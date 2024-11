Haribo – Le confiseur pour fêter Halloween !

Haribo, confiseur mondialement connu, met tout en œuvre pour faire de la fête d’Halloween, un moment familial et inoubliable ! Ainsi, pour cette année, la marque invite à déguster des nouveautés terriblement gourmandes. Deux multipacks viennent enrichir la gamme, tout comme des bonbons exclusifs.

Haribo, marque internationale de confiserie et leader incontesté de la fête d’Halloween, présente, pour tous les petits monstres, des nouveautés. En effet, pour fêter dignement Halloween, la marque propose deux multipacks, permettant d’offrir quelques petits sachets aux enfants qui viendront frapper à la porte. Cette gamme propose des bonbons gélifiés, dont certains sont réellement à l’effigie des créatures incontournables de la fête. Les bambins pourront déguster des citrouilles, chauves-souris, têtes de mort et araignées. Des bonbons aux goûts fruités qui sauront plaire aux enfants !

Des bonbons exclusifs de la gamme Pik viennent aussi agrémenter la fête d’Halloween. Des croco’ween et des miami’ween, entre autres, sont donc à retrouver et à distribuer, pour toutes les petits monstres. Des saveurs acidulées, qui piquent un peu, et sans colorant artificiel, qui sauront aussi trouver leurs fans. Tous invitent à un moment de convivialité, de partage et de gourmandise. Les petits sachets restent pratiques à offrir, suggérant un côté sanitaire qui plaira à tous, petits et grands.

Haribo fête toujours aussi dignement Halloween, avec des nouveautés et exclusivités à offrir et partager. Des bonbons aux goûts fruits, acidulés, qui peuvent parfois piquer, avec des personnages atypiques ou emblématiques, que l’on aime à retrouver et surtout à dévorer !