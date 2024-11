Fêtez les 10 ans d’Edwart Chocolatier avec son coffret en édition limitée

Si vous adorez les chocolats, laissez moi alors vous faire découvrir une petite pépite : le coffret exceptionnel des 10 chocolats du chocolatier Edwart. Je vais vous spoiler directement : c’est une véritable petite tuerie qui va enflammer vos papilles ! On vous en dit plus.

Pour célébrer son 10e anniversaire, Edwart a décidé de sortir en édition limitée 10 bonbons de chocolat signature (dont quelques réapparitions). Ce coffret c’est une invitation à un voyage gustatif au cœur d’un univers urbain et parisien, sublimé par un fourreau au design graffiti, signé par un artiste talentueux Alexöne.

À l’intérieur de ce coffret, vous trouverez une sélection de 10 chocolats qui vont vous faire chavirer ! Imaginez un praliné à la pistache d’Iran enrobé d’un chocolat au ait grand cru de tanzanie, ou encore un chocolat garni à la graine de moutarde, à l’huile de wasabi et enrobé d’un chocolat noir. Audacieux non ?

Chaque bouchée est un moment de bonheur à savourer lentement, tandis que les arômes se déploient en bouche. Laissez-vous séduire par des créations audacieuses comme le praliné au sésame noir Los Padres ou le chocolat à la lavande, qui apportent une touche florale délicate.

Edwart : Une explosion de saveurs

Et ce n’est pas tout ! Les classiques sont réinventés avec des saveurs étonnantes, comme la ganache à la chartreuse verte ou encore la ganache au thym citronné rehaussée de miel de sapin grec. Ces combinaisons audacieuses démontrent le savoir-faire exceptionnel d’Edwart et son désir de surprendre les amateurs de chocolat. Et on en redemande !

Edwart c’est un véritable artiste du chocolat mais surtout du goût ! Son approche résolument moderne et urbaine se reflète dans chaque détail, que ce soit dans le choix des ingrédients ou dans le design de ses emballages. En misant sur des saveurs inattendues et des alliances audacieuses, il crée une expérience unique qui ravira les connaisseurs comme les novices. Ce coffret est une ode à la créativité et à l’innovation, parfait pour ceux qui souhaitent explorer de nouvelles sensations gustatives.

Oups, y en a plus !

Si vous êtes en quête d’une expérience chocolatée hors du commun, ne cherchez pas plus loin : foncez déguster ces chocolats d’exception ! Chaque pièce est conçue pour être savourée lentement, pour que vous puissiez apprécier chaque nuance de saveur. Il est impossible de ne pas en redemander, tant chaque chocolat est un pur délice.

Ce coffret est idéal pour offrir, mais il est également parfait pour se faire plaisir. Alors foncer vite sur leur site ou même directement en boutique pour découvrir ces créations éphémères. Plongez dans l’univers d’Edwart, qui promet de vous émerveiller à chaque bouchée. Attention, il risque de partir très vite, alors soyez rapide pour mettre la main sur cette délicieuse sélection !

Ainsi, ce coffret des 10 chocolats d’Edwart va devenir un incontournable pour tous les amoureux du chocolat, c’est certain. J’attends donc de vos nouvelles ! Mais une chose est sûre : vous ne le regretterez pas !

Commandez vite votre coffret en édition limitée à 18€ chez Edwart ICI >>

Découvrez les chocolats d’Edwart ICI >>

(et si l’envie vous tente, il a quatre boutiques à Paris !)