Arletty, un coeur très occupé au Théâtre des Mathurins

Arletty, un coeur très occupé de Jean-Luc Voulfow, mise en scène par François Nambot et interprétée par Béatrice Costantini et Damien Bennetot, propose une immersion captivante dans la correspondance passionnée entre l’actrice française Arletty et l’officier allemand Hans Jürgen Soehring durant la Seconde Guerre mondiale.

Il est son « Faune », elle est sa « Biche ». Une passion irrésistible. Une correspondance foisonnante et inédite. Plus de 600 lettres intimes. Arletty, 43 ans, actrice la plus adulée du cinéma français de l’époque, rencontre, en début d’année 1941, un officier allemand Hans Jürgen Soehring. Coup de foudre, pendant cette guerre qu’ils semblent vouloir ignorer. Ils ne se quittent plus. Leur échange épistolaire est intense et passionné, s’écrivant parfois jusqu’à deux lettres par jour. Une passion dévorante, irrésistible, interdite. Leur amour est sans frontière. Une fenêtre pleine d’émotions sur l’horreur de cette période historique. La scène se passe en Juillet 1970. Quand un jeune journaliste (séduisant, trop sûr de lui) force Arletty (furieuse), après avoir forcé (malicieusement) sa porte, à relire son courrier échangé pendant la guerre avec son bel officier Allemand (de 10 ans de moins qu’elle). L’évolution de leurs rapports durant cette rencontre étonnera le spectateur par tous ses rebondissements, ses révélations et ses nouvelles émotions, mettant à jour ces instants historiques aussi intimes et particuliers que la légende et la presse ont trop souvent fâcheusement falsifiés. Le scoop final deviendra alors un coup de théâtre surprenant.

Cette “collaboration horizontale” vaudra à Arletty quelques ennuis à la libération lui inspirant cette fameuse phrase : « Mon cœur est français, mais mon cul est international »

Notre Avis :

Dans cette pièce à la mise en scène audacieuse, l’écriture théâtrale se distingue par une construction élégante où s’entrelacent plusieurs temporalités. Les personnages principaux évoluent en parallèle, tissant des liens forts où l’un sert de soutien à l’autre, sans jamais que les échanges n’alourdissent la trame. Le texte, ciselé, plonge le spectateur dans une narration sensible et complexe.

Le jeu des comédiens, précis et empreint d’émotion, capte sans effort l’essence de la passion passée. L’interprétation de l’actrice principale transcende l’image d’Arletty, qui se révèle sans jamais sombrer dans l’imitation. La profondeur des sentiments évoqués est telle que le spectateur se laisse emporter sans artifice ni excès, ressentant toute la dualité d’une passion déchirée par les circonstances.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Du 1er novembre au 28 décembre 2024 à 19h

Théatre des Mathurins – 36 Rue des Mathurins, 75008 Paris